Review: Die Säulen der Erde

Wie schon im Preview angedeutet hat sich vom Gameplay nicht viel geändert: Lange Dialoge mit Entscheidungsmöglichkeit, einfache Kombinationen und gelegentliche Reaktionstests. Die Entscheidungen haben leider nur einen geringen Einfluss auf de Story. Wenn man also nicht alle drei Bücher knapp hintereinander spielt, kann es sein, dass man es schon wieder vergessen hat, weil es sich nur um eine Kleinigkeit handelte. Nach Unterbrechungen ist es auch hilfreich, dass immer eingeblendet wird, was wo zu erledigen ist. Die Handlung ist für jene interessant, die die dicken Bücher, auf denen das Spiel basiert, nicht lesen wollen und sich geschichtlich interessieren. So sieht man wie das Leben früher war und der tägliche Krieg zwischen König und Kirche. Einige Dialoge sind auch religiös angehaucht und drehen sich um den Glauben und Gott. Teilweise muss man die brutalen mittelalterlichen Methoden wie den Galgen oder die Feuerprobe miterleben. Für jüngere Kinder ist es eher nicht geeignet, da man selbst einen Mord durchführen muss. Und auch die weinende Madonna spielt eine Rolle. Durch die vielen verschiedenen Charakteren findet man erst langsam heraus wer gut und wer böse ist. Am besten vertraut man niemandem.