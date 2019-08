Preview: Encodya

Trotz des düsteren Settings ist die Story spannend. Das liegt großteils an den liebenswerten Charakteren, tollen Synchronsprechern und dem Humor. Manchmal hätte ich mich zwar nicht getraut so direkte Fragen wie Tina zu stellen, aber es ist ja nur ein Spiel. Dass es sich um das erste Videospiel dieses Studios handelt, merkt man gar nicht, auch wenn es noch ein paar Kleinigkeiten gibt, die mit der Zeit nerven. So findet man die Pfeile zum Verlassen der Szene nicht immer und übersieht kleine Objekte, da es keine Anzeige von Hotspots gibt. Beim Interagieren mit den Gegenständen war für mich die Bedeutung der Symbole nicht sofort klar. Ein Tutorial würde vielleicht Abhilfe schaffen. Weiters ist es ungewohnt, dass man die gegenstände nicht einfach aus dem Inventar ziehen kann, sondern zuerst deren Schaltfläche "Verwenden" auswählen muss. Momentan sind die Ladezeiten zwischen den Szenen auch noch etwas zu lange. Noch nicht überzeugt? Dann probier doch die frei verfügbare Demo aus.