Preview: Die Säulen der Erde

"Die Säulen der Erde" ist besonders in Deutschland ein bekanntes Buch von Ken Follett aus dem Jahr 1990, von dem es Hörbücher, Filme und Brettspiele gibt. Kurz vor dem Erscheinungstermin von "Das Fundament der Ewigkeit", dem dritten historischen Roman, der in der fiktiven Stadt Kingsbridge spielt, wurde das umfangreiche Werk in ein Adventure verwandelt.