Preview Crushed in Time – An Elastic Adventure

Nach dem Überraschungserfolg von There Is No Game: Wrong Dimension arbeitet das Entwicklerstudio an einem Spin-off.

Story

Im Spiel ist ein NPC verschwunden. Dadurch werden die Reviews negativer. Sherlock und sein Begleiter Watson müssen dafür von der Baker Street durch die Zeit reisen bis zur Alpha Version um dem Gehemnis auf die Spur zu kommen. Auch wenn einem die Synchronsprecher aus dem vorigen Spiel bekannt vorkommen, ist kein Vorwissen nötig. Die Sprachausgabe ist zwar nur auf Englisch vorhanden, aber die Untertitel in 10 Sprachen sorgen dafür, dass man alles versteht.

Gameplay

Es handelt sich um ein Point&Click Adventure im wahrsten Sinne des Wortes. Man klickt auf eine Stelle im zweidimensionalen Raum, zieht in die gewünschte Richtung und lässt wieder los. Als Ergebnis wackelt der elastische Raum oder der Gegenstand wird auf die andere Seite geschleudert. Dadurch kann man auch versteckte Gegenstände finden. Als dritte Möglichkeit kann man Sachen auch drehen, wie zum Beispiel das Lenkrad im Auto.