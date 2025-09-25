Preview Sonic Racing: CrossWorlds

Nach Sonic & Sega All-Stars Racing und Team Sonic Racing wartet der nächste Ableger der Serie in den Startlöchern. Ob es sich auszahlt, erfährst du in diesem Preview.

Inhalt

In der Demo standen drei Spielmodus zur Auswahl: Grand Prix auf 24 Strecken gegen Dr. Eggman, Time Trial und Race Park gegen 4 Sonics. Als Fahrer können bekannte Charaktere wie Sonic, Amy, Kunckles oder Tails und auch nicht so Bekannte wie Cream und Cheese ausgewählt werden. Insgesamt stehen 23 Stück zur Auswahl, wobei auch ein paar Außergewöhnliche wie Joker, Spongebob oder Minecraft dabei sein sollen. Danach wählt man noch ein Auto oder ein Motorrad, das am besten zum eigenen Fahrstil passt. Jeder Cup kann in den Schwierigkeiten normal, schnell, Sonic-schnell, super-Sonic-schnell und gespiegelt gefahren werden.

Gameplay

Im Gegensatz zu Mario Kart geht es noch mehr um Geschwindigkeit, so schnell, sodass die Umgebung verschwommen wird. So gibt es zahlreiche Tempobooster und Schanzen, mit denen man auch im Wasser Schwung sammeln kann. Aber auch wenn man in der Luft ist, kann man sich um die eigene Achse drehen um noch schneller zu werden. Wer nach der ersten Runde an der Spitze ist, darf durch Fahren auf der linken oder rechten Seite entscheiden, ob die nächste Runde in der dazugehörigen Crossworld gedreht wird oder in einer Zufälligen. Statt Münzen sammelt man die typischen Ringe ein. Aufmerksame Fahrer können sogar rote Exemplare davon entdecken. Am Ende eines Rennens erhält man Tickets, je nach dem wie gut man war. Mit diesen kann man sich dann bis zu 70 Gadgets kaufen, die zum Beispiel die Beschleunigung oder das Fahrverhalten verbessern. Nicht fehlen dürfen Items, die das Leben der Gegner erschweren oder das Eigene vereinfachen. Von Mario bekannt sind die Vergrößerung, der Boomerang, Bombe und die Farbkleckse, die die Sicht erschweren, aber hier sogar weggewischt werden können. Ein Magnet sorgt dafür Items auf der Strecke einzusammeln.