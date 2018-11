Preview: Pokémon Let’s Go, Pikachu/Evoli

Das Spiel weist eine große Ähnlichkeit zu Pokémon Go auf, ist aber nicht gratis. Daher stellt sich für eingefleischt Spieler die Frage nach dem Mehrwert. Die Sonderpokémon wie Meltan sind aicher spannend, aber man weiß nie, ob das nicht auch einmal für Handyspieler zugänglich gemacht wird. Der Pokéball liegt wahnsinnig gut in der Hand, auch wenn die Steuerung etwas gewöhnungsbedürftig ist. Das ganze Spiel scheint sehr einfach und eintönig zu sein, aber hoffentlich war das nur in der Demo so.