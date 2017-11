Preview: Survarium [PvE]

Auch wenn die KI zum Vergessen ist, hatte ich doch sehr viel Spaß mit dem neuen Modus. Es trifft einfach das, was man sich unter S.T.A.L.K.E.R. vorstellt sehr gut und das ist auch das, was wir uns alle erhofft haben. Besonders gut kam das S.T.A.L.K.E.R.-Feeling in meiner ersten Runde auf, in der ich - sowie ein weiterer Kamerad - nicht wussten, dass wir die Muttern aufheben müssen. Da wir die Anomalien daher nicht selbst aufspüren konnten, folgten wir dem - zugegebenermaßen - einzigen brauchbaren Spieler unserer Gruppe auf Schritt und Tritt durch ein großes Anomalienfeld, während ein Sturm tobte. Auch sonst ist Kameradschaft wichtig. Einen Verbündeten vorzuschicken um die Feinde aus der Deckung zu locken oder auf dem Weg zur Munitionskiste zu beschützen, ist auf jeden Fall hilfreich um die Mission abzuschließen. Wahrscheinlich ist der doch eher begrenzte Zugang zu dem Modus in Kombination mit der Beute, die nur bei erfolgreichem Abschluss vergeben wird, eine ziemlich motivierende Mischung und alle meine Mitspieler waren immer sehr kooperativ eingestellt.