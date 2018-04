Preview: Far Cry 5 [ausprobiert]

Mit Ausnahme von Primal konnten die letzten beiden Far Cry Spiele kaum mehr unterschieden werden. Das Setting war zwar anders, aber sonst wirkte alles viel zu vertraut. Als würde man einen umfangreichen DLC spielen. Far Cry 5 fühlte sich glücklicherweise wieder frischer und neuer an. Der zu befreiende Bereich war, im Vergleich zu denen aus den Vorgängern, von beachtlicher Größe, auch wenn ich durch mein effizientes Arbeiten wenig davon gesehen habe. Das, was ich jedoch sehen konnte, wirkte authentischer als bisher. Die Feinde waren einfach und stellten keine Gefahr dar. Es wurde aber darauf geachtet, dass alles schön inszeniert wird und bevor sie ziellos in den Tod stürmten, schrien sie herum und machten ein Theater. Wenn das Spiel dann auf den Markt kommt, wird es sicher eine herausfordernde Schwierigkeit zum Auswählen geben. Es sollte jedoch noch angemerkt werden, dass die Feinde aktiv waren und mich aufgesucht haben. Im letzten Teil standen sie immer nur herum. Abschließend lässt sich sagen, dass das Spiel einen sehr guten Eindruck machte und hoffentlich wieder frischen Wind in die Serie bringt.