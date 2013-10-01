Spielefest 2026: Line-up
Das Spielefest findet am 11. und 12. Juli im Austria Center Wien statt. Auch wenn es großteils um Brettspiele geht, findet man einen Stock höher beim eSports Festival auch Videospiele.
Indies
- Das 2025 erschienene Adventure A Doctor’s Term entwickelt von Council of Pure Sanity
- Das 2024 erschienene Actionspiel Aimcademy entwickelt von Aimcademy
- Das Casual-Game BeeKeeper entwickelt von Dmitry Komkov
- Das im März erschienene Horror-Adventure Beneath the Quiet: Where It Ends (inkl. Demo) entwickelt von Side Eyes Project
- Das am 26. Juli erscheinende Adventure Canvas of Thoughts (inkl. Demo) entwickelt von Bandaloop Games
- Das bald erscheinende Strategiespiel Cat Nap (inkl. Demo) entwickelt von Enhydra Games
- Das bald erscheinende Strategiespiel Crowded – A Crow City Builder entwickelt von Nestwork Games
- Das bald erscheinende Wimmelbildspiel Discovery Islands (inkl. Demo) entwickelt von Kletzgames
- Das bald erscheinende Actionspiel Dodgeball Burglar entwickelt von Forbidden Folds
- Das bald erscheinende Action-Adventure Fantastyc Murder Mystery (inkl. Demo) entwickelt von Fantastyc Games
- Das bald erscheinende Casual Finger Death Gamble entwickelt von arcaldebt
- Das dieses Jahr erscheinende Strategiespiel Glintland (inkl. Demo) entwickelt von itengy Games
- Das bald erscheinende Platformer Herdles (inkl. Playtest) entwickelt von One More Journey & Fire Sword Studios
- Das bald erscheinende Strategiespiel Hotspot Earth (inkl. Demo) entwickelt von Terragami
- Das bald erscheinende Action-Adventure Kagebunshin (inkl. Early Access)entwickelt von Mad Gear Games
- Das bald erscheinende Strategiespiel Koshari Defense (inkl. Demo) entwickelt von TechnoMensa Studio
- Das bald erscheinende Action-Adventure Mazestalker: The Veil of Silenos (inkl. Demo) entwickelt von Florian-Silvester Kraner
- Das bald erscheinende Strategiespiel Nion Forge (inkl. Demo) entwickelt von Martin Steguweit
- Das bald erscheinenden Wimmelbildspiel NOK (inkl. Demo) entwickelt von Nerd Monkeys
- Das dieses Jahr erscheinende Simulation Occult Office: Lofi Rituals entwickelt von Fantastic Humans
- Das bald erscheinende Simulation Oh Apollo! (inkl. Demo) entwickelt von Blue Backpack
- Das im 1. Quartal 2027 erscheinende Rennspiel Resistance Racing 2k97 entwickelt von Ancient Pixel
- Das bald erscheinende Platformer RollaBall entwickelt von Chris.Ui
- Das bald erscheinende Simulation Runes & Revenue (inkl. Demo) entwickelt von Snowbit Interactive
- Das bald erscheinende Strategiespiel Seed of Light (inkl. Demo) entwickelt von Studio Ratware
- Das bald erscheinende Adventure Some Things Cosmic entwickelt von Sappalot Studio
- Das bald erscheinende Rollenspiel Turbo Caster entwickelt von Crouchkick
- Das dieses Jahr erscheinende Action-Adventure Veiled Shadows entwickelt von Party Of One Games
- Das im Juni erschienene Simulation Void Tech (inkl. Demo) entwickelt von We Cure Boredom
- Das im November erscheinende Exploration Wetter (inkl. Playtest) entwickelt von Nutsack Games
- Das bald erscheinende Strategiespiel World Tree Defender entwickelt von ISC-Avalanche
Weitere Informationen gibt es auf https://spielefest.wien/
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