PAX West 2026: Rising Showcase
Für die Penny Arcade Expo in Seattle, die von 4. bis 7. September stattfindet, gibt es eine Liste an Spielen, die besonders hervorgehoben werden.
- Das im Februar erschienene Explorationspiel Creature Kitchen (inkl. Demo) von The Rat Zone
- Das bald erscheinende Action-Adventure Don’t Wake The Beast von Artifical Disasters
- Das bald erscheinende Actionspiel Dungeon Lurker von 13AM Games
- Das bald erscheinende Actionspiel Fugue Shot von Rare Dialect
- Das bald erscheinende Actionspiel GigaTurtles von Weird Dog Games
- Das bald erscheinende Actionspiel Lazy River von Mike Boxleiter
- Das geheime Adventure Project Red von Causeway Studios
- Das bald erscheinende Adventure Remaining Grace von ambedo studios
- Das bald erscheinende Puzzle Stepwell von Fowers Games
- Das bald erscheinende Puzzle TOMMYROT von LMNOP
- Das bald erscheinende Action-Adventure WOLFHOUND von Bit Kid
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