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PAX West 2026: Rising Showcase

PAX West 2026: Rising Showcase

Für die Penny Arcade Expo in Seattle, die von 4. bis 7. September stattfindet, gibt es eine Liste an Spielen, die besonders hervorgehoben werden.

  • Das im Februar erschienene Explorationspiel Creature Kitchen (inkl. Demo) von The Rat Zone
  • Das bald erscheinende Action-Adventure Don’t Wake The Beast von Artifical Disasters
  • Das bald erscheinende Actionspiel Dungeon Lurker von 13AM Games
  • Das bald erscheinende Actionspiel Fugue Shot von Rare Dialect
  • Das bald erscheinende Actionspiel GigaTurtles von Weird Dog Games
  • Das bald erscheinende Actionspiel Lazy River von Mike Boxleiter
  • Das geheime Adventure Project Red von Causeway Studios
  • Das bald erscheinende Adventure Remaining Grace von ambedo studios
  • Das bald erscheinende Puzzle Stepwell von Fowers Games
  • Das bald erscheinende Puzzle TOMMYROT von LMNOP
  • Das bald erscheinende Action-Adventure WOLFHOUND von Bit Kid
Veröffentlicht unter PAX West 2026

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