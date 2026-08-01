News

gamescom 2026: Line-up

gamescom 2026: Line-up

Folgende Spiele werden in der entertainment area ausprobiert werden können. Seite wird laufend aktualisiert.

astragon (Halle 6)

Bandai Namco (Halle 6)

HoYoverse (Halle 6)

Ubisoft (Halle 6)

Konami (Halle 7)

Sega (Halle 7)

Xbox (Halle 7)

Aerosoft (Halle 9)

Capcom (Halle 9)

Krafton (Halle 9)

  • Das Adventure Age Twisters, das bald erscheinen soll
  • Das Actionspiel No Law, das bald erscheinen soll
  • Das Strategiespiel Project ZETA, das bald erscheinen soll
  • Das Rollenspiel Tarae: The Unbound, das bald erscheinen soll
Veröffentlicht unter gamescom 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.