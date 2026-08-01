gamescom 2026: Line-up
Folgende Spiele werden in der entertainment area ausprobiert werden können. Seite wird laufend aktualisiert.
astragon (Halle 6)
- Die Simulation Bau-Simulator: Evolution, die im 4. Quartal 2026 erscheinen soll
- Die Simulation Bus-Simulator 27, die am 08.09.2026 erscheint
- Die letztes Jahr erschienene Simulation Firefighting Simulator: Ignite
- Das im Mai erschienene Rollenspiel LumenTale: Memories of Trey
- Die letztes Jahr erschienene Simulation Seafarer: The Ship Sim
- Das Explorationspiel Silver Pines, das am 08.10.2026 erscheint
Bandai Namco (Halle 6)
- Das Actionspiel Ace Combat 8: Wings of Theve, das am 02.10.2026 erscheint
- Das Rollenspiel Dragon Ball Xenoverse 3, das 2027 erscheinen soll
- Das Rollenspiel The Blood of Dawnwalker, das am 03.09.2026 erscheint
HoYoverse (Halle 6)
- Das Rollenspiel Genshin Impact, das bereits erschienen ist
- Das Strategiespiel Honkai: Nexus Anima, das bald erscheinen soll
- Die Simulation Petit Planet, das bald erscheinen soll
- Das Rollenspiel Zenless Zone Zero, das im Juni erschienen ist
Ubisoft (Halle 6)
- Der Platformer Rayman Legends Retold, der am 01.10.2026 erscheint
Konami (Halle 7)
- Das Action-Adventure Castlevania: Belmont’s Curse, das am 15.10.2026 erscheint
Sega (Halle 7)
- Das Rennspiel Crazy Taxi: World Tour, das 2027 erscheinen soll
- Das Rollenspiel Persona 4 Revival, das am 18.02.2027 erscheint
- Das Strategiespiel Total War: Warhammer 40.000, das bald erscheinen soll
Xbox (Halle 7)
- Das Actionspiel Alien Deathstorm, das bald erscheint
- Das Explorationspiel Alien: Isolation 2, das bald erscheint
- Das Explorationspiel Bad Magpie, das bald erscheint
- Das Actionspiel Call of Duty: Modern Warfare 4, das am 23.10.2026 erscheint
- Das Action-Adventure Castlevania: Belmont’s Curse, das am 15.10.2026 erscheint
- Das Action-Adventure Crowsworn, das bald erscheinen soll
- Für das Rollenspiel Fable, das am 23.02.2027 erscheint, gibt es nur eine Präsentation
- Das Rennspiel Forza Horizon 6, das im Mai erschienen ist
- Das Actionspiel Gears of War: E-Day, das am 06.10.2026 erscheint
- Das Rollenspiel Genigods: Nezha, das bald erscheinen soll
- Das Actionspiel Halo: Campaign Evolved, das im Juli erschienen ist
- Das Actionspiel METRO 2039, das im Februar 2027 erscheinen soll
- Die Simulation Microsoft Flight Simulator 2024, das im Jahr 2024 erschienen ist
- Das Action-Adventure Minecraft Dungeons II, das am 29.09.2026 erscheint
- Das Action-Adventure Resonance: A Plague Tale Legacy, das am 27.08.2026 erscheint
- Das Strategiespiel STAR WARS Zero Company, das am 27.08.2026 erscheint
- Das Actionspiel STRANGER THAN HEAVEN, das am 15.01.2027 erscheint
- Das Explorationspiel Terrible Lizards, das bald erscheint
- Das Rollenspiel The Blood of Dawnwalker, das am 03.09.2026 erscheint
- Das Actionspiel Turok: Origins, das bald erscheinen soll
- Das Rollenspiel Valor Mortis, das am 13.10.2026 erscheint
Aerosoft (Halle 9)
- Die Simulation Firefighters Code Red, die bald erscheint
- Die Simulation Forensics: Crime Scene Detective, das im Juli erschienen ist
- Die Simulation Professional Ship Simulator, die bald erscheint
Capcom (Halle 9)
- Das Rollenspiel Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, das am 09.10.2026 erscheint
- Das Action-Adventure Mega Man: Dual Override, das 2027 erscheinen soll
- Das Action-Adventure Onimusha: Way of the Sword, das am 04.09.2026 erscheint
- Das Actionspiel Street Fighter 6, das im Jahr 2023 erschienen ist
Krafton (Halle 9)
- Das Adventure Age Twisters, das bald erscheinen soll
- Das Actionspiel No Law, das bald erscheinen soll
- Das Strategiespiel Project ZETA, das bald erscheinen soll
- Das Rollenspiel Tarae: The Unbound, das bald erscheinen soll
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