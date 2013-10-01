gamescom 2025: Nintendo Line-up
Nach langer Zeit ist Nintendo wieder bei der gamescom vertreten. In Halle 9 kann man neben den Klassikern auch Third-Party-Spiele auf der Nintendo Switch ausprobieren. Wer Pikmin Bloom auf seinem Smartphone installiert hat, kann damit auch eigene Herausforderungen absolvieren.
- Der Shooter Borderlands 4 erscheint am 3. Oktober.
- Das Rollenspiel Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ist bereits erschienen.
- Das Action-Adventure Donkey Kong Bananza ist bereits erschienen.
- Das Sportspiel EA SPORTS FC 26 erscheint am 26. September.
- Das Rollenspiel ELDEN RING: Tarnished Edition erscheint noch dieses Jahr.
- Das Rollenspiel FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE erscheint im Winter.
- Das Actionspiel Hades II erscheint noch in diesem Jahr.
- Das Action-Adventure Hollow Knight: Silksong erscheint noch in diesem Jahr.
- Das Rennspiel Mario Kart World ist bereits erschienen.
- Das Action-Adventure Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition erscheint noch in diesem Jahr.
- Die Spielesammlung Nintendo GameCube – Nintendo Classics für Nintendo Switch 2 ist bereits erschienen.
- Das Actionspiel Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition erscheint am 16. Oktober.
- Das Partyspiel Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV ist bereits erschienen.
