Preview: Die Schlümpfe – Abenteuer im Traumland

Die Schlümpfe – Abenteuer im Traumland

In letzter Zeit sind einige Videospiele mit den Schlümpfen erschienen. Diesmal wird es ein Platformer, den ich auf der gamescom ausprobieren konnte.

Story

Die Geschichte beginnt wieder mit Gargamel, der die Schlümpfe loswerden möchte. Dazu vergiftet er ihre Beeren, sodass sie danach in einen tiefen Schlaf fallen. Wieder liegt es an Papa Schlumpf sie zu retten, indem er in ihre Träume reist.

Gameplay

Man hat die Wahl das Spiel solo anzugehen oder zu Zweit kooperativ. In der 3D-Welt gibt es zahlreiche Äpfel zum Einsammeln und an drei Stellen sind Tränke versteckt. Ich hatte die Möglichkeit zwei Levels auszuprobieren. In dem einen springt man von Wolke zu Wolke ohne dabei herunterzufallen. Denn diese bewegen sich, verschwinden für kurze Zeit oder dürfen nicht berührt werden. Besonders Große dienen dabei als Trampolin. Im anderen Level erkundete ich die Süßigkeiten-Welt. Dort befindet sich an einigen Stellen Karamell, das verhindert, dass man springen kann. Zusätzlich erhält man auch eine Pistole, mit der man diese klebrige Flüssigkeit auf Gegner schießen kann, sodass sie einen nicht mehr jagen können.