gamescom 2025: Microsoft Line-up
Xbox wird in Halle 7 mit vielen Actionspielen vorhanden sein. Dort kann man auch den neuen Handheld ROG Xbox Ally ausprobieren.
- Das Strategiespiel Age of Empires, deren Reihe bereits erschienen ist
- Das Strategiespiel Age of Mythology: Retold, das bereits 2024 erschienen ist
- Das Rollenspiel Aniimo, das 2026 erscheinen wird
- Das Actionspiel Borderlands 4, das am 12. September erscheinen wird
- Das Actionspiel Cronos: The New Dawn, das noch in diesem Jahr erscheinen soll
- Das Sportspiel EA Sports FC 26, das am 26. September erscheinen wird
- Das Rollenspiel Final Fantasy VII Remake Intergrade, das bereits erschienen ist
- Das Rollenspiel Final Fantasy XVI, das bereits erschienen ist
- Das Actionspiel Grounded 2, das am 29. Juli erschienen ist
- Das Action-Adventure Hollow Knight: Silksong, das bald erscheinen soll
- Das Action-Adventure Indiana Jones und der Große Kreis mit dem DLC Der Orden der Riesen, der am 4. September erscheinen wird
- Das Actionspiel Invincible VS, das bald erscheinen soll
- Das Actionspiel Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, das am 28. August erscheinen wird
- Die Simulation Microsoft Flight Simulator 2024, die letztes Jahr erschienen ist
- Das Actionspiel Mistfall Hunter, das noch in diesem jahr erscheinen soll
- Das Actionspiel Ninja Gaiden 4, das am 21. Oktober erscheinen wird
- Das Actionspiel Onimusha: Way of The Sword, das nächstes Jahr erscheinen wird
- Die Simulation PowerWash Simulator 2, das noch in diesem Jahr erscheinen soll
- Der Platformer Super Meat Boy 3D, der nächstes Jahr erscheinen soll
- Das Rollenspiel The Outer Worlds 2, das am 29. Oktober erscheinen wird als Präsentation
- Die Exploration There Are No Ghosts at the Grand, das bald erscheinen wird
Schreibe einen Kommentar