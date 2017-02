Was einige an der Nintendo Switch nicht verstehen

Als Erstes möchte ich darauf hinweisen, dass Kritik ansich nichts Schlechtes ist. Manchmal ist sie jedoch so verfehlt, dass ich mir oft nicht sicher bin, ob es sich um einen Troll handelt, oder jemanden, der es ernst meint. In diesem Artikel werde ich auf einige der Kritikpunkte näher eingehen.

Übersicht

Weiters habe ich auch oft gesehen, wie die Grundidee der Switch selbst infrage gestellt wurde. Anzumerken, dass die Konsole nichts für einen ist und das noch zu begründen, ist kein Problem, doch hatte es oft den Anschein als würden manche glauben, dass es für Nintendo kein Problem wäre in einer Last-Minute Aktion ein paar weitere Kerne auf den Prozessor zu löten.

Ein TF ist nicht genug

Besonders amüsant waren wie immer die Zahlenvergleicher, die mit einer religiösen Überzeugung durchs Internet streifen, nach der sich die Kirche nicht nur die Finger ablecken würde.

Wichtig zu wissen ist, dass die Switch nur 1 TF hat. Ja, wirklich nur ein einziges TF und zwar ein ganz kleines. TF steht leider nicht für „Total Fun“ (davon hätte das Teil sicher mehr), sondern für Teraflop. Bei weitem nicht die dümmste Metrik, die mir bei Vergleichen bis jetzt untergekommen ist, dennoch ist es eine Themenverfehlung die Konsole auf diesen Wert zu reduzieren. Warum das so ist wird im nächsten Absatz erläutet.

Die Performance der Switch ist schlechter als die der Xbox ONE und der PS4

Der Gedanke, die Performance der Switch mit den genannten Konsolen zu vergleichen, ist vielleicht das Haarsträubendste, das ich über die neue Konsole von Nintendo lesen musste. Nintendo hat es diesmal so offensichtlich gemacht wie noch nie, dass sie kein Interesse an der Zielgruppe haben, für die Performance das wichtigste ist.

Ich könnte an dieser Stelle auch noch Größenvergleiche um mich werfen, doch sind bereits genügend Bilder im Umlauf, die zeigen, wie klein die Konsole ist. Weiters sollte angemerkt werden, dass in der Switch ein Bildschirm sowie ein Akku verbaut ist.

Der Bildschirm der Switch hat nur eine Auflösung von 720p

Die Auflösung ist für die Größe des Bildschirms mehr als ausreichend. Eine höhere würde mehr Leistung verlangen, was wiederum Hitze verursacht und Strom frisst, ohne einen erkennbaren Unterschied zu bringen.

Der Akku hält nicht 24 Stunden

Dass der Akku wahrscheinlich nur um die 3 Stunden halten wird, ist natürlich nicht wünschenswert und ein angemessener Kritikpunkt. Dennoch möchte ich kurz darauf eingehen, da ich nicht denke, dass es so schlimm ist, wie viele glauben.

Das Problem von zu kleinen Akkus ist weit verbreitet und es war von Anfang an absehbar, dass Nintendo keine Lösung dafür finden wird. Heute gibt es jedoch schon so gut wie überall Steckdosen, wo die Konsole etwas mit Strom versorgt werden kann. In Zügen gibt es schon lange Steckdosen und auch in einigen Bussen tauchen sie schon auf. Sogar in Einkaufcenter bei den Sitzgelegenheiten, wo die müden Männer abgestellt werden können, gibt es welche.

Weiters gibt es Powerbanks, von denen jeder Pokemon-Go-Spieler wahrscheinlich schon eine Sammlung hat.

Ein Tablet kann viel mehr

Der Großteil der Spiele für Tablets ist eine Beleidigung, nicht nur für die Spieleindustrie, sondern für die Menschheit selbst. Nach tausenden Jahren Evolution scheinbar nichts besseres zusammenzubringen bzw. Menschen zu finden, die damit noch ihre Zeit verbringen, ist alles andere als eine Errungenschaft.

Kurz gesagt hat der Großteil der Spiele, die es für Tablets gibt, eine grauenhafte Qualität (besonders was das Gameplay betrifft). Alle, für die das nicht offensichtlich ist, sind bei einem Tablet wahrscheinlich eh besser aufgehoben.

Zielgruppe

Zum Abschluss möchte ich noch auf die Zielgruppe der Nintendo Switch eingehen. Durch das bereits von Nintendo veröffentlichte Material (Videos, Pressemitteilungen, Werbung, usw.) sollte für jeden die Zielgruppe klar ersichtlich sein.

Solltest du nicht in das Schema passen, dann wirst du womöglich keine Freude mit der Konsole haben. So einfach ist das bzw. so einfach sollte es sein.

Als ich die Veröffentlichung der Xbox ONE verfolgte, war mir sehr schnell klar, dass ich mit der Konsole keine Freude haben werde. Sicher war ich mir jedoch, dass es genug gibt, die damit glücklich werden.