Review The Book of Unwritten Tales 2

Die spannende Geschichte um The Book of Unwritten Tales geht endlich weiter. Mit den Protagonisten Ivo, Nate, Wilbur und Vieh schlüpfen wir in eine spannende Geschichte, rund um das Pink.

Übersicht

Geschichte

The Book of Unwritten Tales 2 setzt die Geschichte des ersten Teils nach kurzer Zeit fort. Viel ist passiert, als die Helden im vorherigen Teil das Artefakt des Schicksals versteckt haben. Doch inzwischen ist etwas Ruhe eingekehrt. Ivo ist zurück in den Elfenhain, Nate versucht sich an einem Diebstahl und Wilbur hat seine Prüfungen als Magier abgelegt.

Zu Beginn unserer Reise steuern wir Nate, welcher nach einem missglückten Diebstahl einer Dschinn-Lampe am Abstürzen von der fliegenden Insel ist. Zusammen mit dem Dschinn müssen wir nun unser Leben retten…

Woraufhin wir direkt im Körper der Elfenprinzessin Ivo weiterspielen. Diese befindet sich mitten in einem Gespräch mit ihrer Mutter, welche uns für zu dick befindet. In Wahrheit aber geht es uns gar nicht gut. Appetitlosigkeit, Übelkeit und ein etwas rundlicher Bauch machen uns zu schaffen. Zu allem Übel sperrt uns die Mutter noch in unserem Zimmer ein, aus welchem wir entkommen müssen, um in einem Buch über Elfenheilkunde unsere Leiden nachzuschlagen. Nachdem wir das geschafft haben und einen Trank trinken, welcher dem Buch Aufschluss über unser Leiden geben soll, kommt es zu einem Ergebnis. Wir sind schwanger… Und das ohne die normale Empfängnis der Elfen oder überhaupt zu wissen wie denn Sex funktioniert. Es kann also nur noch ein Fluch sein, welcher unsere Schwangerschaft verursacht hat. Um darüber mehr zu erfahren müssen wir zu Erzmagier Alastair, der uns hoffentlich Auskünfte über unsere Lage erteilen kann. Doch kurz vorher haben wir von unserer Mutter erfahren, dass eine Seuche im Ort des Erzmagiers um sich geht. Das Pink vermädlicht alles um sich herum und färbt es in Pink. Schrecklich…

Wir wechseln in den Körper von Wilbur Wetterquarz, welcher als frisch ernannter Magier seinen Posten als Lehrer an der Magieschule antritt. Wir müssen uns zu Anfang seiner Geschichte mit widerspenstigen Schülern herumschlagen, um nach dem Unterricht vom politischen Wettstreit zwischen Alastair und Ratsvorsitzende van Buren mitzubekommen. Auch sollen wir im Namen von Rèmi, Alastairs neuem Chef des Geheimdienstes, die Augen offen halten, denn ein missglücktes Attentat auf den Erzmagier hat stattgefunden. Dies soll sich natürlich nicht wiederholen, woraufhin wir Rèmi Bericht über ungewöhnliche Ereignisse erstatten sollen. So müssen wir erst einmal ein paar Aufgaben des neuen Direktors erledigen, welche unter anderem Staub wischen, Spinnweben entsorgen und fliegende Kobolde verjagen beinhalten.

Nachdem wir das alle erledigt haben wechseln wir wieder in den Körper von Abenteurer Nate und das zweite Kapitel, von insgesamt fünf, des Spiels beginnt…

Die Geschichte weiß durchaus zu packen und gleitet in einen flüssigen Erzählzustand über. Auch das Ende weiß hierbei eindeutig zu überzeugen. Es ist durchaus von Vorteil den vorigen Teil gespielt oder Videos hierzu gesehen zu haben.

Gameplay

Zu Anfang des Spiels müssen wir ein kleines Tutorial absolvieren, welches uns die Steuerung des Spiels beibringt. Diese unterscheidet sich nicht von aktuellen Adventure-Titeln. Wir bewegen uns mit der linken Maustaste und interagieren darüber auch mit Objekten. Oftmals haben wir mehrere Aktionen zur Auswahl. Dabei macht der Charakter immer zuerst das, was ihm am schlüssigsten erscheint. So schaut er sich zum Beispiel zunächst einen Apparat an, bevor wir ihn dann bedienen können. Dafür müssen wir einfach mehrmalig mit der linken Maustaste und dem Objekt interagieren. Mit der rechten Maustaste sehen wir uns Objekte nur an. Im Inventar haben wir die Möglichkeit Gegenstände genauer zu betrachen oder auch Objekte miteinander zu kombinieren. Mit der Leertaste leuchten interessante Hotspots auf. Ab und an zerstören die vielen Laufwege und Raumwechsel leider ein klein wenig die Atmosphäre. Da die Schauplätze nicht sehr groß gehalten wurden, sind wir öfter dabei mehr zu laufen, als wirklich mit der Umgebung zu interagieren.

Die Rätsel im Spiel sind nicht zu schwer, fordern aber schon ein wenig Hirnschmalz. Spätestens wenn wir mehrere Charaktere auf einmal steuern können, wird es knifflig und anspruchsvoll.

Über das ganze Spiel hinweg sind Andeutungen auf andere Spiele gesät. So finden wir zum Beispiel einen Helm aus Skyrim, ein Eisenschwert aus Minecraft oder gar einen Portal-Cube. Es bringt einem immer wieder ein Schmunzeln aufs Gesicht, wenn man hier und da Elemente aus anderen Titeln wiederfindet.

Auch wurden nette, kleine Mini-Spiele verbaut. In einer optionalen Aufgabe reisen wir durch die Vergangenheit der Adventure-Games, bis hin zum Textbasierten. Die optionalen Aufgaben selbst sind teilweise schwierig zu finden, da sie sich kaum von der Umgebung abheben. Hier ist etwas Aufmerksamkeit gefragt, welche dafür am Ende mit Kleidungsstücken für die einzelnen Charaktere belohnt wird. Mit Nate hingegen müssen wir einem Kopfgeldjäger betrunken auf die Mütze geben, was sich nicht ganz so einfach gestaltet.

Hier und da sind auch kleine Lebensweisheiten eingebracht, wovon wir viele vom König der Elfen erfahren. Im dicken Gegensatz steht der teilweise echt platte Humor, welcher dennoch zu amüsieren weiß.

Grafik & Sound

Wenn es mal wieder ein Spiel geschafft hat Grafik und Hintergrundmusik großartig zusammen zu führen, dann ist es The Book of Unwritten Tales 2. Die Entwickler haben sich sehr viel Mühe gegeben und dies auch großartig bewerkstelligt. Die Grafik ist durchweg lieblich gezeichnet, während die Charaktere viele kleine Details aufweisen. Am meisten erstaunt haben mich die Bücher im Spiel, welche sehr schön gemalte Bilder enthalten.

Der Sound ist stimmig und übertönt nie das Geschehen. Die Vertonung der Charaktere ist gelungen und weiß eindeutig zu überzeugen.