Review: Die Schlümpfe – Abenteuer im Traumland

Man sollte bei der niedlichen Grafik nicht darauf schließen, dass es nur für Kinder ist, denn manche Abschnitte sind schon herausfordernd. Die Checkpoints dafür sind zwar gut gesetzt, aber es ist frustrierend, dass man bei einem Neustart das komplette Kapitel wiederholen muss und nicht bei der letzten Speicherstelle. Erschwerend kommt hinzu, dass 2 Leben schnell aufgebraucht sind - im Gegensatz zu den üblichen 3 Leben. Von Vorteil ist jedoch, dass nach dem Verlieren des letzten Lebens nicht alle Aufgaben und Sammelobjekte erneut gelöst werden müssen. So kann man zum Einsammeln auch etwas Riskieren. Meist bewegt man sich einer Einbahn entlang, sodass späteres Erkunden nicht mehr möglich ist. Da die einzelnen Abschnitten quer verteilt sind, ist nicht immer klar, wo man in einer Sackgasse landet und wo man weiterkommt. Eine kleine Kartenansicht würde helfen. Dass man immer im Dorf landet, wo es nichts zu entdecken gibt, statt im Traumland, ist mühsam und kostet Zeit. Gut gefallen haben mir die abwechslungsreichen Levels mit unterschiedlichen Gameplay-Elementen. Allerdings hatte ich gehofft, dass diese thematisch zum jeweiligen Schlumpf passen und sich nicht wiederholen. Gerade unerfahrene Spieler würden vom Koop-Modus profitieren. Schade, dass dafür zwei Set an Joy-Cons bzw. 2 Controller nötig sind, obwohl man Joy-Cons bzw. Tastatur gut teilen könnte.