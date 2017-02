Review Poochy & Yoshi’s Woolly World

Der Woll-Yoshi konnte schon auf der Wii U begeistern. Nun kommt er gemeinsam mit dem Woll-Hund Poochy auf den 3DS. Ob sich das knuddelige Jump&Run nur für Besitzer eines 3DS auszahlt, oder ob auch Besitzer der anderen Version Freude daran finden können, erfährst du in diesem Review.

Übersicht

Gameplay

Da der Großteil des Spiels identisch mit der Yoshi’s Woolly World für die Wii U ist, werde ich hier nicht das ganze Gameplay noch einmal erklären. Interessierte können in diesem Review mehr erfahren.

Um den fehlenden Zwei-Spieler-Modus auszugleichen, gibt es nun noch eine Vereinfachung: Yoshi bekommt drei kleine Welpen, die immer als Wollknäuel verwendet werden können. Zusätzlich zeigen sie versteckte Orte an und besiegen kleinere Gegner.

Levels

Die Levels sind gleich wie bei der Wii U Version mit dem Unterschied, dass man in der Hub-World nicht mehr frei herum laufen kann. Neu ist auch ein Boss Pavilion, in dem gegen die Boss Gegner erneut angetreten werden kann.

Yoshi-Kino

Neu ist das Yoshi-Kino. In diesem werden 30 kurze Stop-Motion-Filme gezeigt. Dabei wird der nächste Film erst am nächsten Tag freigeschaltet, was die ganze Sache sehr in die Länge zieht. Im Anschluss an ein Video gibt es eine babyleichte (Mit welchem Gegenstand spielt Yoshi?) oder sehr schwere Frage (Welchen Gegenstand konnte man im Hintergrund nicht sehen?), für deren richtige Beantwortung man Diamanten erhält.

Schnuffel-Hütte

In der Schnuffel-Hütte wird pro Welt ein Level freigeschaltet. Schnuffel – wie die deutsche Übersetzung von Poochie lautet – läuft automatisch und man muss nur drücken um zu springen. Das klingt leichter als es ist, da sehr gutes Timing nötig ist um alle drei Missionen zu erfüllen. Mit dem Schnuffel-amiibo gibt es weitere Missionen. Der Goldregen bringt wenig für die Missionen, sondern nur Diamanten.

Eigene Muster erstellen

Neu ist, dass man auch selbst ein Muster entwerfen und dies über Streetpass teilen kann. Als Vorlage können die Buntstiftaufnähern dienen.