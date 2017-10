Review: Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen

Die Handlung ist nett gestaltet, kann jedoch etwas langwierig werden. In der Umgebung herumzulaufen kann etwas lästig sein, da das Springen durch den suboptimalen Betrachtungswinkel nicht so geschmeidig funktioniert und auch sonst die Steuerung hier nicht so gut funktioniert. Für Kenner der Serie sind die eigenwilligen Kämpfe nichts Neues. Diese sind sehr interaktiv gestaltet und der Fokus liegt hier klar bei den Quick-Time-ähnlichen Events, mit denen Angriffe verheerender werden. Strategische Tiefe musste diesem weichen, was das Spiel in dieser Hinsicht doch sehr simpel macht. Nichtsdestotrotz werden die Kämpfe sehr schwer und können ohne Quick-Time Events nicht mehr gemeistert werden. Die Schergen Saga ist eine gute Idee und die Handlung wird unglaublich nett erzählt. Leider ist das Gameplay hier sehr einfach und es erweckt den Eindruck als wäre es für ein Mobile Game ausgelegt gewesen.