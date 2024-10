Review Just Dance 2025

Nach einigen Jahre habe ich wieder einen Blick in die neueste Version des Tanzspiels geworfen. Was mir gut gefallen hat und was weniger, erfährst du in diesem Review.

Steuerung

„Sofort loslegen“ stimmt leider nicht: Man muss sich zuerst mit seinem Ubisoft-Connect-Account einloggen. Deshalb ist auch eine ständige Internetverbindung erforderlich. Es gibt allerdings die Möglichkeit bis zu 40 Lieder herunterzuladen, die aber jeweils rund 150 MB Speicherplatz benötigen. Diese können dann offline gespielt werden, aber erst nachdem man alle Fehlermeldungen beim Starten abgebrochen hat.

Pro Person wird nur ein Eingabegerät benötigt, das die Bewegungen der rechten Hand aufzeichnet. So können mit der Grundausstattung von zwei Joy-Con auf der Switch zwei Personen tanzen. Hat eine Person aber keine Lust mehr, konnte ich keine schnelle Möglichkeit finden den Controller wieder zu entfernen. So müssen immer alle Spieler den Start bestätigen. Hinzufügen ist einfacher, da auch Smartphones mit der Just Dance App im selben WLAN einsteigen können. Für jene mit einem iPhone besteht sogar die Möglichkeit dieses als Kamera zu verwenden um bei ein paar ausgewählten Liedern die Bewegung des ganzen Körpers bewerten zu lassen.

Die Bewertung dürfte nicht mehr so streng ausfallen wie in früheren Teilen und man bekommt auch eine Perfekt-Note, wenn man nicht ganz im Takt war. Nach jedem abgeschlossenen Lied bekommt man XP, wodurch man Levels aufsteigt und Belohnungen freischaltet. Diese sind aber nicht besonders, sondern bieten nur neue Rahmen für den eigenen Avatar. Die Navigation zurück ins Menü ist aber mühsam, da es öfters Verzögerungen gibt und die Menüleiste den Screen überlappt.

Lieder

Auf den ersten Blick scheint es so als hätte man eine große Auswahl. Auf den zweiten Blick muss man die Meisten zusätzlich kaufen. Entweder durch das Spiel der letzten beiden Jahren und durch Just Dance+, das jetzt 1 Monat gratis wäre und sonst 3,99€ kostet. Um bei der Anzahl an Liedern doch noch den Überblick behalten zu können, gibt es Filter. So kann man einstellen, wie viele Tänzer man haben möchte oder z.B. dass kein Hüpfen vorkommen soll. Es fällt auf, dass man nicht nach einer Edition filtern kann und wie bei Amazon ständig neue Lieder zum Kaufen angeboten bekommt.

Wer möchte kann bis zu 30 seiner Lieblingslieder in eine Playlist stecken, für die es dann sogar eine eigene Bestenliste gibt. Zu meinen gehören zum Beispiel

Basket Case – Green Day

In the Shadows – The Rasmus

Payphone – Maroon 5

Poker Face – Lady Gaga

Unstoppable – Sia

Vogue – Madonna

Whenever, Whereever – Shakira

Yeah – Usher

Von manchen Songs gibt es zwei Versionen, die unterschiedliche Videos und Choreografien haben. Diese können einfach sein, sodass auch Personen im Sitzen mittanzen können oder extrem, wo die Geschwindigkeit ein wenig erhöht wurde. Bei drei Liedern haben sogar die einzelnen Tänzer unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Besonders Fans von Ariana Grande werden sich freuen, da durch die Partnerschaft es folgende Songs ins Spiel geschafft haben:

One Last Time

Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored

Yes, And?

We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)

The Boy Is Mine

Ich hätte mir auch nicht gedacht, dass man zu My Heart Will Go On von Céline Dion tanzen kann, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Allerdings machen die Tanzoutfits das Ganze wieder lächerlich. Es gibt auch spaßige Lieder, die nicht nur Kindern Spaß machen. So gibt es „The Lion Sleeps Tonight“, der aus König der Löwen bekannt ist oder „Sleigh Ride“, der für Weihnachtsstimmung sorgt. Nicht nur Just Dance feiert seinen 15. Geburtstag, sondern auch SpongeBob, was jeweils mit einem Birthday-Song gefeiert wird.

Ansonsten finde ich die Videos aber sehr gestaltet. Teilweise reagiert sogar der Hintergrund auf Bewegungen. Da die Tänzer sogar die Lippen bewegen, fühlt man sich auch mehr eingeladen mitzusingen. Da die Pictogramme, die die nächsten Tanzschritte anzeigen, in der Mitte enden, hätte ich es besser gefunden dort die Lyrics einzublenden, statt links in kleiner Schrift. Wer sie nicht braucht, kann sie sowieso über die Einstellungen deaktivieren. Bezüglich der Lautstärke habe ich vermutlich die Nachbarn aus dem Schlaf gerissen, weil der Ton im Menü und auf der Ergebnisseite lauter ist als im ganzen Lied.