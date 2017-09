Review Flughafen Simulator 2014

Das Gameplay lässt sich ziemlich einfach zusammenfassen: Immer wenn ein Flugzeug landet, muss dieses einem Gate zugewiesen werden. Danach hat der Spieler X Minuten Zeit um die verschiedenen Fahrzeuge, welche die verschiedenen Arbeiten verrichten zum Flieger zu fahren. Nach Y Minuten sind diese mit der Arbeit fertig und der Spieler hat danach Z Minuten Zeit diese zum nächsten Ziel zu bringen.

All diese Tätigkeiten werden in einer Tabelle angezeigt, sowie die Zeit, die noch übrig ist. So ist es eigentlich nur nötig, den Auftrag, für den man die geringsten Zeit übrig hat auszuwählen auf „Drive“ zu klicken und dann bis zum gelben Pfeil zu fahren. Dies ist für fast alle Fahrzeuge gleich, nur beim Beladen muss eine genaue Position angefahren werden und mit dem Flugzeugschlepper muss man den Flieger zu der nächsten Position schieben. Weiters gibt es die Möglichkeit „Info“ auszuwählen, doch passiert dabei nichts. Eine Fahrphysik ist nicht vorhanden und der Arbeiter, der direkt aus dem Agrar Simulator stammt, ist auch unpassend angezogen. Manchmal hat er jedoch einen Helm auf. Weiters wurde sogar die Führung der Kamera schlecht umgesetzt, die die Fahrzeuge verfolgt und durch die der Spieler sieht. So dreht sich diese nicht mit dem Fahrzeug mit, sondern muss vom Spieler mit der Maus bewegt werden. Fährt man daher z.B. eine Kurve von 180°, sieht man das Fahrzeug von vorne.

Über ein Upgrade-System können die verschiedenen Tätigkeiten verbessert werden, wobei dies bei jedem Gate gemacht werden muss. Das Geld, das man dafür benötigt, bekommt man ohne Kommentar auf ein Konto, wodurch es schwer herauszufinden, wann man sich etwas verdient hat. Wahrscheinlich wenn ein Auftrag fertig ist und um es mathematisch auszudrücken mindestens alle W Minuten, wobei W=X+Y+Z. Nachdem man eine Tätigkeit verbessert hat, wird diese automatisch ausgeführt. Hat man alles vollständig verbessert, spielt das Spiel wahrscheinlich von alleine weiter.