ReVersed Game Festival: Alle Spiele

Um von der Auswahl der über 60 Spiele nicht überfordert zu sein, gibt es hier eine kurze Beschreibung zu jedem Spiel, das beim ReVersed Game Festival ausgestellt ist.

Übersicht

A Hole New World

Ziel ist es alle Monster zu erschießen. Das Spiel ist im Mai für PC, Mac, Linux und Xbox One erschienen. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Ablaze

Bei diesem Spiel versuchen bis zu vier Spieler sich gegenseitig von der Insel herunterzuschießen.

Animal Ninja Masters (Kemono Heroes)

Vier Spieler müssen versuchen alle Gegner zu beseitigen.

Asymmetric

Ziel dieses Spiel für den AppStore ist zwei Punkte gleichzeitig zum Ziel zu bewegen. Die Schwierigkeit liegt dabei, dass sie sich gegenteilig bewegen. In 6 Kapitel zu je 11 Levels kommen dann noch Herausforderungen wie Fallen oder Portale hinzu. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Baobabs Mausoleum

Vom Point&Click-Adventure im JRPG-Format ist die erste Episode auf Steam für PC und Mac erschienen. Mehr Informationen gibt es auf der Website der spanischen Entwickler Celery Emblem.

C.U.B.E.S.

Dabei handelt es sich um ein Puzzle-Spiel für die HTC Vive.

Celaria

Hier versucht man möglichst schnell einen Parcours mit Wallruns and Walljumps zu absolvieren. Momentan kann eine Alpha downgeloadet werden. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Chickens

Ziel des Spiels ist es die Eier der Hühner durch ein Labyrinth zu schleusen ohne den Enten zu begegnen. Es kann auf der Website für PC und Linux downgeloadet werden.

Close

Dabei handelt es sich um ein Exploration Game mit einem Fuchs. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Crest

Der Religions-Simulator von den schwedischen Entwicklern Eat Create Sleep ist seit 2015 als Early Access auf Steam für PC, Mac und Linux erhältlich. Am 31. Juli gibt es dann ein Exploration Update.

Don’t Make Love

Wie die meisten wissen frisst die Gottesanbeterin nach der Paarung das Männchen auf. Bei diesem handgezeichneten Spiel kann man mit selbst geschriebenen Antworten die Beziehung beeinflußen. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Elementary Minute

Dabei handelt es sich um ein Quiz. In drei Schwierigkeitsstufen werden Richtig/Falsch-Fragen aus den Themenbereichen Mathematik, Geografie, Wissenschaft oder berühmte Personen gestellt. Das Spiel ist im AppStore erhältlich.

End Cycle

Es handelt sich um ein Action-RPG. Eine Alpha-Version für PC kann downgeloadet werden. Eine Version für Mac und Linux kommt später. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Erin: The Last Aos Sí

Dabei handelt es sich um ein Kampfspiel mit RPG-Elementen. Das Spiel kann kostenlos im AppStore, PlayStore oder WindowsStore downgeloadet werden. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Frameland – A Binary Tale

Dabei handelt es sich um ein zweidimensionales Rollenspiel. Eine Demo kann für PC und Mac auf der Website downgeloadet werden.

Goliath VR

Der kleine David und der große Goliath mit einer VR-Brille müssen zusammenarbeiten um Münzen einzusammeln. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Hushed Escape

Eine junge Frau versucht vor Aliens zu entkommen. Die Steuerung erfolgt über ein Kiesbett. Auf der Website wird von Plänen gesprochen es für PC, Mac und Smartphones zu veröffentlichen.

Imagine Earth

Dabei handelt es sich um eine Planetensimulation in Echtzeit. Seit 2014 ist es in Early Access auf Steam für PC. Auf der Website befindet sich auch eine Demo.

Ini

Bei diesem Geschicklichkeitsspiel erkundet man eine kunstvolle, abstrakte Welt. Es kann im AppStore, PlayStore oder auf der Website für PC und Mac gekauft werden.

Last Days Of Tascaria

Mehr Informationen zum Rollenspiel von den spanischen Baltica Games gibt es auf der Website.

Late For Work

In diesem Spiel von den deutschen Salmi Games geht es darum, dass ein Gorilla mit VR-Brille die Menschen in Autos oder Flugzeugen, die über Controller und Tastatur gesteuert werden, besiegt.

LIGHTFIELD

Dabei handelt es sich um ein abstraktes Rennspiel der österreichischen Entwicklern Lost in the Garden. Es wird im Sommer für PS4 und Xbox One erscheinen. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Lingotopia

Dieses Spiel ist zum Sprachenlernen gedacht, da man sich in einem Dorf bewegt und Vokabeln sowie Sätze lernt. Im Moment werden folgende Sprachen unterstützt: chinesisch, indonesisch, japanisch, deutsch, französisch, finnisch, niederländisch, spanisch, portugiesisch, italienisch, hindi, schwedisch, norwegisch, isländisch, estländisch, litauisch, lettisch. Englisch ist nicht in der Liste, weil dies die Hauptsprache ist. Auf Website ist eine Demo für PC, Mac und Linux verfügbar.

Live TV Tycoon

Bei diesem Spiel geht es darum einen Fernsehsender zu managen. Es wird für iOS und Android erscheinen. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Lost Words

Der liebevolle Plattformer, bei dem auch Puzzles mit Wörtern gelöst werden müssen, erscheint am 28. Juli für PC und Xbox One. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Major League Gladiators

Bei diesem Spiel arbeiten in VR zwei Spieler zusammen um alle Gegner zu töten: Einer mit einer Waffe und einer mit einem Schwert. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

makenines

Hier geht es darum die benachbarten Plättchen mit Zahlen so miteinander zu verbinden, dass die Summe genau 9 ergibt. Die App erscheint am 9. September für iOS und Android. Mehr Informationen gibt es auf der Website vom englischen Entwickler Force of Habit.

MarZ Rising

Das Spiel beschreibt sich als Tactical Base Defense Game. Weitere Informationen findet man auf der Website der österreichischen Entwickler Doorfortyfour. Letztes Jahr haben wir ein Preview darüber geschrieben und inzwischen hat sich schon viel verbessert.

Minty Pic

Bei diesem Programm wird ein Fotos von zwei Personen gemacht, die zufällig mit mehr oder weniger lustigen Sprüchen verziehrt werden. Es ist kostenlos für iOS und Android verfügbar. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Nongünz

Der Action-Plattformer findet in einer verwirrenden Welt statt. Er ist im Mai auf Steam für PC, Mac und Linux erschienen. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Path Out

Das Spiel beruht auf Erfahrungen von Abdullah Karam, der aufgrund des Bürgerkriegs Hama in Syrien verlassen musste. Im Stil eines japanischen RPG erlebt man in 5 Episoden die Flucht nach Europa mit Kommentaren. Für PC, Mac und Android ist eine Demo auf Website erhältlich.

Phoenix

Zwei PC-Spieler müssen versuchen sich zu finden bevor der Sauerstoff ausgeht. Ein Spieler mit VR-Brille sieht die gesamte Raumübersicht und kann Tipps geben. Auf der Facebook-Seite gibt es mehr Informationen.

Phombie Flow

Ein Phombie ist ein Phone Zombie, also eine Person, die nur aufs Display starrt. In diesem Spiel werden viele Nachrichten angezeigt und man muss entscheiden, ob man sie beantwortet oder löscht. Es kann im Browser gespielt werden und auf der Website gibt es mehr Informationen.

Pixel Soldiers

Auf kleinem Raum muss versucht werden die Gegner zu erschießen. Um deren Attacken ausweichen zu können, kann der Raum gedreht werden. Ende des Jahres wird es für PC, Mac und Linux erscheinen. Momentan kann eine Demo ausprobiert werden.

Planetoid Pioneers

Das Spiel ist eine Mischung aus Crafting, Survival und Exploration. Seit 2016 ist es als Early Access auf Steam erhältlich. Auf der Website von Data Realm gibt es weitere Informationen.

Prison: Warden’s Dilemma

Ziel des Spiels ist es die Figur an den Wächtern vorbei zur Tür bewegen. Da die Levels gitterartig aufgebaut sind, bewegen sich die Gegner immer nach einem bestimmten Muster weiter. Die App ist kostenlos im PlayStore verfügbar und verwendet Fische als In-Game-Währung um das Aussehen anpassen zu können.

Project KNOSSOS

Bis zu acht Spieler versuchen jenen zu töten, der in ein Monster verwandelt wurde. Mehr Informationen gibt es auf der Website des österreichischen Entwicklers Ancient Pixel.

Project L.L.A.M.A.

Die Abkürzung steht für Legendary Local Action Multiplayer Arena. Zwei bis vier Spieler versuchen einander zu töten, indem sie sich gegenseitig auf den Kopf springen. Auf der Website gibt es mehr Informationen.

Pushout

Dabei handelt es sich um ein Spiel, das mit Smartphones oder Wii Remotes gesteuert werden kann. Ziel ist es die anderen Spieler in den Abgrund zu stoßen.

Seeds Of Sol

Im kooperativen Action-Adventure muss das Raumschiff gefunden werden. Mehr Informationen gibt es auf der Website der österreichischen Entwickler Rarebyte.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Der Stealth-Shooter ist Ende 2016 über Steam für PC, Mac, Linux erschienen. Versionen für die PS4 und Xbox One sind geplant. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Somewhere

Dabei handelt es sich um ein Textadventure in Echtzeit. Das Spiel wird in Englisch und Französisch für iOS und Android (Beta) verfügbar sein. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Spaceguard80

Dabei handelt es sich um einen Arcade-Shooter. Im Moment gibt es eine Beta im PlayStore und eine Demo für PC. Mehr Informationen gibt es auf der Facebook-Seite.

SPACR

Das Spiel ist ein Adventure, bei dem des Raumschiff repariert werden muss um auf einem anderen Planeten zu landen. Weitere Informationen vom polnischen Entwickler Rendlike gibt es auf der Website.

Spinnortality

Dabei handelt es sich um ein Cyberpunk-Management-Spiel für Firmen mit finsteren Machenschaften. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Splinter Zone

Ziel ist es möglichst viele Punkte zu machen, indem man auf alles schießt und über Abgründe springt. Das Spiel ist seit Juni für PC auf Steam. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

STAY

Dabei handelt es sich um ein Text-Adventure in Echtzeit. Es wird Ende des Jahres für PC, Mac und Xbox One erscheinen. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Streambreak

Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Minispielen, die während eines Streams über den Chat gespielt werden können.

Subwords

Die App wird im September für iOS erscheinen. In 8 Themenbereichen wie Tiere, Staaten oder Filme müssen passende Wörter gebildet werden, indem die Kugeln mit Silben ausgewählt werden, die einen Begriff ergeben. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Tales of Tiélor

Dabei handelt es sich um ein Brettspiel für Fans von Pen&Paper-RPGs.

The Fallen

Während eines Bürgerkriegs in der Ukraine hört man die Hintergrundgeschichte jener Person, die man gerade getötet hat. Das Spiel kann auf der Website für PC, Mac und Linux downgeloadet werden.

The Lion’s Song

Dabei handelt es sich um ein Adventure mit 4 Episoden. Jede behandelt die Geschichte einer kreativen Person. Die erste ist kostenlos auf Steam für PC spielbar. Am 13. Juli erscheint das Finale und eine Version für Mac, den AppStore und PlayStore. Weitere Informationen der österreichischen Entwicklern Mi’pu’mi Games gibt es auf der Website.

Tower57

Dabei handelt es sich um einen 2D-Shooter, der am besten zu zweit kooperativ gespielt wird. Er soll im Sommer auf Steam für PC, Mac, Linux sowie auf der PS4 und Xbox One erscheinen. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Tscherno Tschump

Dieses Spiel soll über Facebook auf iOS, Android und PC laufen. Tscherno ist der Hauptcharakter von Shooting Stars, einem Spiel vom österreichischen Bloodirony. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

VEmpire – The Kings Of Darkness

Dabei handelt es sich um ein Kartenspiel, wo die Habsburger als Vampire dargestellt werden. Ende August erscheint es als Early Access für PC, Mac und Linux. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Vintage Story

Dabei handelt es sich um ein Sandbox Game – ähnlich zu Minecraft, aber mit mehr Funktionen. Auf der Website kann eine Early Access Version für PC gekauft werden.

ZXZXZX

Dabei handelt es sich um einen Adventure & Puzzle Plattformer.