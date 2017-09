Preview: Wissen ist Macht (PlayLink | PS4) [Angespielt]

In unserer Presserunde ging es lustig zu, da die österreichischen Vertreter keine Ahnung hatten, wann in Deutschland die Schulpflicht eingeführt wurde. Als einzige Frau stand ich mit Fußball auf Kriegsfuß, konnte jedoch trotzdem erraten welche Abmessungen ein Fußballfeld hat. Auch beim Sortieren von Songs in die Kategorie 80er oder 90er war ich etwas planlos, da dies vor meiner Zeit war. Trotz allem hatten wir dann am Ende den selben Punktestand am Konto. Aufgrund dieser Erfahrungen wäre es nicht schlecht länderspezifische Fragen zu kennzeichnen und nur bei Bedarf zu stellen; genauso wie eine Kinderkategorie auch Jüngere zum Spielen motivieren würde. Bei tausenden Fragen sollte trotzdem noch genug zur Auswahl stehen um Wiederholungen zu vermeiden.