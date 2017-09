Preview Vintage Story

Vintage Story ist ein Infiniminer / Minecraft - ähnliches Voxel Spiel, über das ich beim Reversed Festival gestolpert bin. Anfangs hielt ich es nur für einen weiteren Klon, der nichts anders macht, doch hat mich das Spiel so überzeugt, dass ich darüber berichten muss.

Übersicht

Werkzeuge

Werkzeuge aus Stein lassen sich wie gewohnt bauen, doch ist das Basteln von Werkzeugen aus Metall eine Wissenschaft für sich:

1) Aus Ton Formen machen. Eine um die Erze im Feuer zu schmelzen und eine, in der das flüssige Metall auskühlen kann.

2) Die Tonformen im Lagerfeuer brennen.

3) Erze in das Tongefäß stecken und ins Lagerfeuer legen.

4) Zum Abkühlen in die Tonform gießen.

5) Nach dem Auskühlen coole Stapel mit den Barren bauen.

6) Den Barren in die Schmiede zum Erhitzen legen.

7) Den verformbaren Barren auf den Amboss legen und mit dem Hammer bearbeiten.

Wenn der Barren bearbeitet wird, wird dieser in kleine Würfel unterteilt und der Umriss des gewünschten Gegenstands angezeigt. Dieser wird dann ausgefüllt, indem mit dem Hammer das Eisenteil bearbeitet wird. Wie das genau funktioniert ist etwas umständlich zu erklären, also werde ich das lassen.

Es sollte aber noch angemerkt werden, dass das Metallteil auskühlen kann und dann erneut in die Schmiede gelegt werden muss. Seine Form geht also nicht verloren wenn es vom Amboss genommen wird.

Weiters kann es sein, dass mehr Metall nötig ist als ein Barren hergibt. In diesen Situationen muss dann ein weiterer hinzugefügt werden.

Landwirtschaft

Jedes Würfelchen Erdboden hat eine bestimmte Fruchtbarkeit, die bestimmt wie schnell etwas wächst, was nicht unterschätzt werden sollte. Nähe zu Wasser ist natürlich auch von Vorteil.

Es ist etwas schwierig die Fruchtbarkeit mit dem freien Auge zu erkennen. Je fruchtloser der Boden ist, desto dunkler ist er. Diesen Unterschied habe ich jedoch meist nur gesehen, wenn zwei Blöcke mit unterschiedlicher Fruchtbarkeit nebeneinander sind.

Landwirtschaft ist in Vintage Story sehr wichtig, da man sehr schnell verhungern kann. Selbst wenn schon für eine stabile Nahrungsquelle gesorgt wurde, ist das Unterernährungsproblem stets präsent. Da ich meine Farm etwas abseits meiner Burg angelegt habe um von dem dortigen fruchtbaren Boden Gebrauch zu machen, war es immer eine kleine Wanderung um Nachschub zu holen. Begann der Hungertod in meiner Burg und die Vorräte waren aufgebraucht, schaffte ich es gelegentlich nicht mehr rechtzeitig zum Feld um dort das Getreide zu futtern.

Abhilfe schafften hier die Büsche, die ohne Wasser und unabhängig – auf jeden Fall kam es mir so vor – von der Fruchtbarkeit des Bodens schnell und zahlreiche Beeren hervorbrachten. Diese können wie ein herkömmlicher Block mitgenommen werden und ich platzierte diese neben meinen üblichen Routen und hatte so immer etwas griffbereit.

Interaktion

Vieles kann gemacht werden, ohne dass ein Menü geöffnet werden muss.

Auf einer Werkzeug-Halterung können Werkzeuge aufgehängt und wieder genommen werden ohne das Inventar zu öffnen. Dies ist besonders praktisch um den Hammer beim Amboss zu verstauen. Beim Gießen von geschmolzenem Metall in die Formen zum Abkühlen muss davor die rechte Maustaste gehalten werden.

Da dies für viele ein neues Konzept ist, wäre es hier vielleicht von Vorteil Tipps einzublenden oder anderweitig im Spiel zu integrieren. Ich wusste nämlich, dass irgendwie das Metall in die Formen kommen muss, aber dass die Maustaste dabei gehalten werden muss, habe ich nur durch Zufall bemerkt.

Für Einiges muss vorher niedergekniet werden, was zwar eine nette Idee ist, aber auch etwas Eingewöhnung braucht. Hat man bei dem Ganzen jedoch erstmal den Dreh heraus, ist es sehr angenehm mit allem Möglichen zu hantieren ohne dass lästige Menüs den Spielfluss stören.

Grafik

Vintage Story ist ein unglaublich schönes Spiel. Die Texturen sind sehr gut geworden und besonders gut haben mir die Hühner gefallen, die es mit unterschiedlichem Gefieder gibt.