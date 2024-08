Preview Prim

Nachdem Daedalic keine Pont&Clicks mehr veröffentlicht, gibt es nicht mehr viele deutschsprachige Adventures. Diese Demo hat mich aber sofort in den Bann gezogen.

Story

Die Geschichte handelt von Prim, der Tochter des Todes. Thanatos, was der griechische Name dafür ist, ist streng und verbietet ihr Vieles, weil er Angst um sie hat. Doch eines Tages träumt sie von einem Menschenjungen, der ihre Hilfe braucht. Also widersetzt sie sich seinen Regeln und verlässt das Zuhause. Als Assistenz hat man zumindest in dieser Version ein Auge mit Spinnenbeinen an der Seite.

Gameplay

Wie bei anderen Vertretern dieses Genres interagiert man mit einer Maustaste und schaut sich den Gegenstand mit der anderen Maustaste an. Man kann sich auch alle Hotspots anzeigen lassen, falls man glaubt etwas Wichtiges übersehen zu haben. Auch ein Inventar darf nicht fehlen, wobei dieses überraschenderweise mit einem Schweizer Taschenmesser ausgestattet war. Bereits verwendete Dinge verschwinden glücklicherweise, aber das Messer hätte ich mir gerne behalten.