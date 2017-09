Preview Goodbye Deponia

Es ist soweit: Am 15. Oktober wird der dritte und letzte Teil des Point-and-Click-Adventures aus dem Hause Daedalic Entertainment erscheinen. Ob der Titel „Goodbye Deponia“ darauf schließen lässt, dass der Müllplanet endgültig zerstört wird, konnten wir in der Preview-Version noch nicht feststellen.

Klar ist aber, dass der selbstverliebte Rufus es wieder einmal geschafft hat viel Chaos zu verbreiten. So ist seine geliebte Goal zu einem Säugling geworden und muss mit einer Medizin wiederhergestellt werden. Weiters marschieren auch die Truppen des Organon durch die Stadt und sperren alle ein, die Widerstand leisten. Denn schließlich gibt es nur mehr ein Schiff, das zu der sicheren Raumstation Elysium fährt. Und auch der Müllfrachterkapitän Bozo stammelt nur mehr wirres Zeug und liegt den ganzen Tag im Bett. Gut für Rufus, dass er sich teilen kann und der Spieler alle drei steuern kann. Aber der arme Rufus in der Kanalisation hat ein leeres Inventar. So müssen die anderen mit ihm Kontakt aufnehmen um so jederzeit Gegenstände tauschen zu können.

All jene, die mit der Geschichte noch gar nichts anfangen können, können trotzdem unbeirrt zugreifen, denn Rufus hat einen Fan bekommen. Barry erinnert sich an jedes Detail seines Idols und das hört unser Held natürlich gerne. Wie schon in den vorigen Teilen leitet der Harfe spielende Sänger zum nächsten Kapitel. Als neue Stimme darf man den deutschen Rapper Smudo von der Hip-Hop Band „Die Fantastischen Vier“ begrüßen. Im Spiel ist er als Cowboy Dodo mit „Schau mich an“ bzw. „Schau dich um“ zu hören.