Preview: Chalo Chalo

Nur vom Zuschauen ist es anfangs schwer erkennbar, wie dieses Spiel funktioniert. Doch wenn man einmal eingetaucht ist in die künstlerische Welt, freut man sich auf jede Runde und lässt sich überraschen, welche Herausforderung diese birgt. Die Zeit zum Schmieden eines Planes ist kurz bemessen und es sollte von Anfang an der ganze Weg bis ins Ziel geplant werden. Obwohl das Spiel auf den ersten Blick sehr unübersichtlich wirkt, verliert man während dem Spielen in dem Kuddelmuddel nie den Überblick.