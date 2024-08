Preview Blueberry

Da lila meine Lieblingsfarbe ist und ich Heidelbeeren mag, fiel mir dieses Spiel gleich positiv auf. Dass sich hinter diesem Titel aber ein tiefsinnigeres Spiel erwartet, erfährst du in diesem Preview.

Story

In der Demo spielt man die ersten beiden Kapiteln von Blueberry als Kind und als Teenager. Zusätzlich gibt es einen Einblick, dass sie als Erwachsene ein Kind namens Emilio hat, um das sie sich aber nicht gut kümmern kann.

Gameplay

Ziel des Spiels ist es den Tower of Life zu erklimmen. Falls man einen falschen Schritt macht und abstürzt, ist das nicht so schlimm, da man wieder genau dort weitermacht. Hinter den Türen verbergen sich Erinnerungen, wie zum Beispiel das Holen einer Taschenlampe um die Monster unter dem Bett zu vertreiben. Danach erhält man ein Puzzlestück, das man an der richtigen Stelle einsetzen muss. In manchen Szenen muss man Entscheidungen treffen, die das Verhältnis zur Mutter verbessern oder verschlechtern können. Die Helligkeit des Bildschirms zeigt an, wie traurig Blueberry ist. Mit gelösten Aufgaben und eingesammelten Getränken verbessert sich die Helligkeit.