Preview: Biped 2

Ich mag Koop-Spiele, weil diese zu Zweit noch lustiger sind. Wenn man erst einmal einen Rhythmus gefunden hat, lassen sich die Aufgaben gut bewältigen. Man merkt zwar, dass das Spiel noch in Entwicklung ist, weil die Steuerung nicht immer so reagiert, wie man sich das vorstellt. Falls man einmal abstürzt, kann man zwar beim letzten Checkpoint starten, doch der ist meistens doch etwas weiter weg. Die Wege in den Levels können zwar teilweise parallel absolviert werden, doch wenn es einer zum Ende geschafft hat, gibt es keine Funktion den Anderen auch dorthin teleportieren zu lassen.