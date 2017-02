Preview ARMS [angespielt]

In ARMS treten zwei Boxer mit ausfahrbaren Armen gegeneinander an.

Übersicht

Gameplay

Nachdem einer der ausgefallenen Charaktere (Spring Man, Ninjara, Ribbon Girl, Master Mummy, Mechanica) ausgewählt wurde, konnten wir noch die Fäuste anpassen, die eigentlich Waffen sind, die über eine lange Feder mit dem Kämpfer verbunden sind.. Sowohl für die Linke als auch die Rechte gab es drei zur Auswahl.

Durch das Neigen der Joy-Cons kann der Boxer bewegt werden wobei besonders das Ausweichen nach links oder rechts wichtig ist.

Um Angriffe auszuführen muss mit den Joy-Cons in die Luft geschlagen werden. Zusätzlich können diese bei einem Schlag geneigt werden, was die Faust nicht auf direktem Weg zum Gegner befördert, sondern eine Kurve macht und ihn seitlich trifft. Dies ist sehr nützlich, da es passieren kann, dass keiner einen Angriff erfolgreich durchführen kann, weil sich die Fäuste der Kontrahenten immer in der Mitte treffen und sich gegenseitig stoppen.

Wird mit beiden Joy-Cons gleichzeitig zugeschlagen, dann kann der Gegner genommen und auf den Boden geschleudert werden.

Werden die Joy-Cons nach innen geneigt, kann geblockt werden, was jedoch kein Schutz vor einem gegnerischen Griff ist und man so auch gepackt werden kann.

Es gibt auch einen „Fury Modus„, der einen Spieler sehr schnell zuschlagen lässt. Dieser wird aktiviert, indem beide Schultertasten gedrückt werden und lassen den Spieler gelb aufleuchten. So ist es auch sehr schnell erkennbar, wenn einer der Spieler diesen Modus aktiviert hat und sich der andere besser aus dem Staub machen sollten.

Am Ende hat der Spieler gewonnen, der als erstes zwei Runden für sich entscheiden konnte. Geht nach Ablauf der 99 Sekunden keiner zu Boden, gibt es ein Unentschieden.