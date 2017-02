Preview: 1-2-Switch [angespielt]

Diese Sammlung von Minispielen zeigt die verschiedenen Funktionen der Joy-Con der Nintendo Switch. Sechs davon konnte ich ausprobieren.

Übersicht

Ball Count

Bei diesem Schätzspiel spürt man die sogenannte HD Rumble besonders gut.

Jeder Spieler bekommt einen Joy-Con, der eine Schachtel mit Kugeln symbolisiert. Indem der Controller nun gekippt wird, spürt man wie die Kugeln herumrollen und kann so abschätzen wie viele enthalten sind.

Es ist beeindruckend, dass man die Kugeln wirklich herumrollen fühlte.

Leider fiel es uns nicht so leicht die exakte Zahl zu erkennen, weil zwei Kugeln auch dicht beieinander liegen können und sich wie eine anfühlen. Daher haben wir uns meist um eins verschätzt.

Verbesserungspotenzial liegt noch in der Aufbereitung des Spiels, da man unendlich viel Zeit zum Überlegen hat und sieht, welche Zahl sein Gegenüber eingegeben hat.

Copy Dance

Zwei Spieler stehen sich gegenüber und jeder bekommt einen Joy-Con.

Ein Spieler beginnt und macht eine Tanzbewegung, die der Andere danach nachmachen muss. Dafür wird bis 3 gezählt und danach eine Pose eingenommen. Nach drei Runden werden die Rollen getauscht.

Am Ende wird mit Noten und Prozenten bewertet wie gut das Kopieren in den Bereichen Posen, Energie und Timing war.

Wie haben uns etwas ungeschickt angestellt, was vielleicht an der lauten Musik lag, sodass wir den Countdown nicht gut hörten und die Bewegungen oft zum falschen Zeitpunkt ausgeführt haben.

Milk

Bei Milk kann man um die Wette eine Kuh melken.

Dabei ist sowohl die Bewegung des Joy-Cons von oben nach unten wie auch das Drücken und Loslassen der Schultertasten ( SL und SR ) – wie beim echten Melken – notwendig.

Das Ergebnis wird erst nach Ablauf der Zeit angezeigt und ist auch nicht sehr detailliert, sodass man nicht weiß, ob man mehr als im vorigen Durchgang geschafft hat.

Quick Draw

Bei diesem Reaktionsspiel schlüpfen zwei Spieler in die Rolle von Cowboys, die sich duellieren.

Jeder hält einen Joy-Con und lässt die Hand locker hängen. Nach Ablauf des Countdown muss die Hand schnell gehoben und auf den Gegner geschossen werden.

Anschließend wird gezeigt wer schneller war oder ob jemand in den Boden oder in die Luft geschossen hat.

Obwohl die Messung in Sekunden mit drei Nachkommastellen gemessen wurde, schafften wir es einen Gleichstand zu erzielen.

Einen kleinen Nachteil hat jene Person, die den linken Joy-Con erhält, da hier die Taste anders in der Hand liegt, falls man kein Linkshänder ist.

Safe Crack

Bei diesem Spiel geht es darum möglichst schnell drei Tresore hintereinander zu öffnen.

Dazu dreht man einen Joy-Con und erfühlt an der Vibration, ob die richtige Stelle gefunden wurde und verharrt an dieser kurz.

Die Vibration erkennt man sehr gut, allerdings kann man Glück haben und muss für die richtige Stelle nur kurz suchen.

Samurai Training

Zwei Kämpfer stehen sich gegenüber. Einer hält die Hände mit einem Joy-Con über dem Kopf. Zu einem beliebigen Zeitpunkt kann er sie nach unten bewegen um mit dem virtuellen Schwert den Anderen zu treffen. Dieser muss mit einem Joy-Con die Hände zusammenklatschen um den Angriff abzuwehren.

Danach werden die Rollen getauscht. Da die Zeit zum Reagieren doch ziemlich groß bemessen ist, kann sich das Spiel bis zu einem Sieg in die Länge ziehen, wenn der Angreifer nicht versucht einen Schlag anzutäuschen.

Weitere Spiele

Im Trailer kann man sehen, dass es auch noch folgende Spiele geben wird:

Eating Contest

Joy-Con-Rotation

Liar Dice

Baby

Telephone

Wizard

Sword Fight

Beach Flag

Shaver

Soda

Runway

Table Tennis

Letzteres sieht ziemlich schwierig aus, da man den Ball nicht sehen, sondern nur fühlen kann.