News Nintendo Direct vom 13. April 2017

Im Nintendo Direct mit neuem Anstrich war für mich eine Überraschung die Ankündigung einer Fortsetzung von Tomodachi Life. Neben zahlreichen Ankündigungen zu Spielen wurde auch ausführlich über ARMS und Splatoon 2 gesprochen.

Übersicht

Nintendo 3DS

Für das bereits erschienene Yo-Kai Watch 2: Knochige Gespenster und Kräftige Seelen kann man sich wöchentlich bis 2. Juni eine Spezialmünze abholen. Eine Glitzermünze gibt es mit dem Code 6L1TZ1.

Ab sofort kann man Team Kirby Clash Deluxe kostenlos downloaden. Bei dem Koop-Action-Spiel steuert man Kirby mit Heldenschwert, Schwerhammer, Magiebeam oder Wunderdoktor.

Für das am 19. Mai erscheinende Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia wurde angekündigt, dass es kostenlose und kostenpflichtige DLCs geben wird. Mit einem Season Pass hat man Zugriff zu allen.

Das Rollenspiel Ever Oasis erscheint am 23. Juni, genauso wie Der RPG Maker Fes.

Der 2D-Plattformer Hey! PIKMIN erscheint am 28. Juli.

Ein neuer Ableger von Dr. Kawashimas diabolisches Gehirn-Jogging mit dem Untertitel „Können Sie konzentriert bleiben“ gibt es am 28. Juli.

Kirby’s Blowout Blast wurde für Sommer angekündigt.

Die Mischung aus Kartenspiel und Brettspiel namens Culdcept Revolt erscheint am 1. September.

Monster Hunter Stories wird es im Herbst geben.

In Miitopia können die Miis noch in diesem Jahr in Rollen wie Katzen, Magier oder Elfen schlüpfen.

Zum 25. Geburtstag von Kirby wurde ein neues Multiplayer-Action-Spiel für den Winter angekündigt.

Nintendo Switch

NEOGEO Arcade Archives mit zB Fatal Fury und The King of Fighters ’99 erscheint bald, ab heute gibt es schon Samurai Shodown IV.

Mario Kart 8 Deluxe wartet mit doppelten Items und einem riesiger Schlacht-Modus am 28. April auf.

Puyo Puyo Tetris, das wie Tetris funktioniert, nur dass man gleichfarbige Blöcke bilden muss, erscheint am 28. April.

Minecraft: Nintendo Switch Edition inklusive dem Super Mario Mash-Up Pack erscheint am 12. Mai.

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers führt zwei neue Kämpfer namens Evil Ryu und Violent Ken am 26. Mai vor.

Disgaea 5 Complete erscheint am 26. Mai.

Der Kommentator Armadeus hat eine neue Kämpferin namens Min Min gezeigt, die Arme aus Nudeln hat. ARMS erscheint am 16. Juni. Passend dazu wird es gelbe Joy-Con geben und einen Aufsatz für längere Akku-Dauer.

Das Action-Spiel Fate/EXTELLA: The Umbral Star erscheint am 21. Juli.

Sonic Mania bietet alte überarbeitete und einige neue Levels im Sommer.

Das Action-Spiel Project Mekuru, wo das Ziel ist mehr Tafeln umzuklappen als die Gegner ist für Sommer angekündigt.

Der Shoot ‚em up Sine Mora EX ist für Sommer angekündigt.

Im Namco Museum können Retro-Spiele wie Pac-Man, Galaga, Splatterhouse, Rolling Thunder, Skykid, Tank Force ab Sommer gespielt werden.

Für Splatoon 2, das im Sommer erscheinen wird, wurde ein neuer Modus namens Salmon Run vorgestellt. Dabei geht es darum die Salmoniden zu bekämpfen, die wertvolle Fischeier hergeben. Wenn man getroffen wurde, kann man mit einem Rettungsring in der Tinte schwimmen.

Das Rollenspiel Battle Chasers: Nightwar erscheint im Spätsommer.

Monopoly for Nintendo Switch bietet neue Regeln und Würfel in den Joy-Con und wird im Herbst veröffentlicht werden.

Sonic Forces ist für den Winter geplant.

Rayman Legends: Definitive Edition mit Kung Foot erscheint später in diesem Jahr. Es gibt einen Solo-, einen Turnier und einen lokalen Multiplayer-Modus.

Das Coop-Action-Spiel PAYDAY 2: The Vault Edition erscheint später in diesem Jahr.

amiibo

Ab 23. Juni sind drei neue Link-amiibos, passend zu Majora’s Mask, Twilight Princess und Skyward Sword, erhältlich.

Am 21. Juli gibt es Inkling-Mädchen, Inkling-Junge und Inkling-Tintenfisch mit einem anderen Aussehen. Diese können als Freund ins Spiel hinzugefügt werden um Ausrüstung zu speichern.

Jeweils zwei Versionen von Cloud, Corrin und Bayonetta sind ab 21. Juli zu haben.

Ein neues amiibo mit Pikmins gibt es ab 28. Juli.

Die Nintendo Direct Ausgabe kann man hier nachschauen.