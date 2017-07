News Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System

Nachdem der originale Nintendo in verkleinerter Form erschienen ist, kommt nun auf der Nachfolger, der Super Nintendo als Mini-Version auf den Markt.

Übersicht

Das System ist damals im Jahr 1992 in Europa erschienen und hatte mehr Klassiker als alle anderen Konsolen. Oft wenn heute von Retro gesprochen wird, wird das 16-bit Erscheinungsbild der Super Nintendo Spiele gemeint, die wie keine anderen die Videospielgeschichte geprägt haben.

Im Lieferumfang ist diesmal nicht nur ein HDMI und ein Stromkabel (USB) enthalten, sondern auch gleich 2 Controller.

Erscheinen wird die Konsole am 29.09.2017 und wenn man an den Release des NES-Mini denkt, sollten alle, die an der Konsole interessiert sind, so früh wie möglich aufstehen um noch eine zu ergattern.

Spiele

Die Spieleauswahl ist großartig, doch wirklich außergewöhnlich ist die Inklusion von Star Fox 2, welches nie erschienen ist. Um dieses spielen zu können, muss jedoch zuerst das erste Level von Star Fox geschafft werden, was jedoch keine große Hürde darstellen sollte.