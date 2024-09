News gamescom 2024: Microsoft Line-up

In Zusammenarbeit mit anderen Publishern wartet in Halle 7 eines der größten Line-ups auf die Spieler.

Age of Mythology: Retold

In diesem Strategiespiel reist man in die Zeit, wo Götter, Monster und Menschen aufeinandertreffem. Das Spiel erscheint am 4. September. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/1934680/Age_of_Mythology_Retold/

Ara: History Untold

Bei diesem Strategiespiel gründet man eine Nation und entwickelt Kultur und pflegt diplomatische Beziehungen. Das Spiel erscheint am 24. September. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2021880/Ara_History_Untold/

Atomfall

Dieses Survival spielt in Windscale, wo es fünf Jahre vorher zu einer Atomkatastrophe kam und nun in Quarantänezonen eingeteilt ist. Das Spiel erscheint bald. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/801800/Atomfall/

Avowed

In diesem Rollenspiel findet in Eora statt, wo sich eine Seuche ausbreitet. Der Erscheinungstermin ist der 18. Februar 2025. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2457220/Avowed/ Vor Ort kann nicht gespielt werden, sondern es wird nur eine Präsentation gezeigt.

Commandos: Origins

In diesem Strategiespiel setzt man Einheiten im 2. Weltkrieg zusammen. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/1479730/Commandos_Origins/

Date Everything

In dieser Simulation lassen sich 100 Charaktere daten, bei denen man verschiedene Entscheidungen treffen muss. Das Erscheinungsdatum wird bald angekündigt. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2201320/Date_Everything/

Diablo 4: Vessel of Hatred

Es gibt eine neue Klasse „Geistgeborener“ um Mephisto zu besiegen. Der DLC erscheint am 8. Oktober. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/3043530/Diablo_IV_Vessel_of_Hatred/

Diablo Immortal

Dieses Rollenspiel findet in Wortham statt, wo man versucht die Splitter des Weltsteins zu sammeln um Diabolo wiederzubeleben. Das Spiel ist bereits im Jahr 2022 erschienen. Weitere Informationen findest du unter https://diabloimmortal.blizzard.com/de-de/ Hier gibt es nur eine Fotogelegenheit.

Dustborn

In diesem Action-Adventure steuert man Pax, die ihre Sprache als Waffe verwenden kann. Das Spiel erscheint am 20. August. Weitere Informationen und eine Demo findest du unter https://store.steampowered.com/app/721180/Dustborn/

Fallout 76: Milepost Zero

Das Update des Rollenspiels erscheint am 3. September. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/1151340/Fallout_76/

Fortnite Festival

Dieses Musikspiel ist letztes Jahr erschienen. Weitere Informationen findest du unter https://www.fortnite.com/@epic/festival-main-stage?lang=de

Forza Horizon 5

Dieses Rennspiel ist bereits im Jahr 2021 erschienen. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/1551360/Forza_Horizon_5/

Funko Fusion

In diesem Actionspiel schlüpft man in die Rolle einer Funko-Puppe aus verschiedenen Filmen, die auch unterschiedliche Fähigkeit mit sich bringt. Das Spiel erscheint am 13. September. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/1843310/Funko_Fusion/

Indiana Jones und der Große Kreis

Dieses Action-Adventure spielt im Jahr 1937, wo der Archäologe Indiana Jones nach dem Schlüssel zu einer alten Macht sucht. Es soll noch in diesem Jahr erscheinen. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2677660/Indiana_Jones_und_der_Grosse_Kreis/ Es kann nicht angespielt werden, sondern es gibt nur eine Präsentation.

Landwirtschafts-Simulator 25

In dieser Simulation kümmert man sich um die Landwirtschaft und kann dieses Mal auch Reis anbauen. Das Spiel erscheint am 12. November. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2300320/LandwirtschaftsSimulator_25/

Little Nightmares III

Dieses Adventure bestreitet man mit Low und Alone, die den verstörenden Orten entkommen möchten. Das Spiel wird erst nächstes Jahr erscheinen. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/1392860/Little_Nightmares_III/

Marvel Rivals

Bei diesem Shooter schließt man sich zu Viert als Superhelden aus dem Marvel-Universum zusammen. Das Erscheinungsdatum wird bald verkündet. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2767030/Marvel_Rivals/

Mecha BREAK

Bei diesem Actionspiel wählt man ein Mecha, das zur Kriegsmaschine ausgestattet wird. Das Erscheinungsdatum wir bald verkündet. Weitere Informationen auch zum Spieltest findest du unter https://store.steampowered.com/app/2452280/Mecha_BREAK/

Microsoft Flight Simulator

Die neueste Version des Flugsimulators wird am 19. November für PC und Xbox Series veröffentlicht. Weitere Informationen findest du unter https://www.xbox.com/de-DE/games/microsoft-flight-simulator-2024

Overwatch 2

Die Fortsetzung des Shooters in der optimistischen Welt bietet mehr Helden mit ihren Fähigkeiten. Das Spiel ist letztes Jahr erschienen. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2357570/Overwatch_2/

Planet Coaster 2

Bei diesem Strategiespiel können Achterbahnen und Wasserrutschen gebaut werden. Das Spiel erscheint bald. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2688950/Planet_Coaster_2/

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Der Shooter spielt in der Sperrzone von Tschernobyl. Es erscheint am 20. November für PC und Xbox Series. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/1643320/STALKER_2_Heart_of_Chornobyl/

Space Marine 2

Dieses Actionspiel findet in der Welt von Warhammer 40000 statt. Es erscheint am 9. September. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2183900/Warhammer_40000_Space_Marine_2/

Starfield: Shattered Space

Im Rollenspiel gibt es die neue Fraktion Va’ruun. Der Erscheinungstermin des DLC ist für Herbst geplant. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/1716740/Starfield/ Es kann aber nicht gespielt werden, sondern erhält nur eine Präsentation.

Star Wars Outlaws

In diesem Action-Adventure steuert man Kay Vess, die einen großen Raubüberfall plant. Es erscheint am 30. August für PC, PS5 und Xbox Series. Weitere Informationen findest du unter https://www.ubisoft.com/de-de/game/star-wars/outlaws

The Elder Scrolls Online: Gold Road

Erstmalig ist eine Daedrafürstin bei diesem Rollenspiel nach Skingrad zurückgekehrt. Dieses Update ist am 3. Juni erschienen. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2662630/The_Elder_Scrolls_Online_Gold_Road/

Towerborne

Bei diesem Action-Adventure muss die Stadt Belfried beschützt werden. Das Spiel erscheint bald. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2458830/Towerborne/

Train Sim World 4

Bei dieser Zugsimulation hat man die Wahl zwischen verschiedenen Zügen und Strecken. Das Spiel ist letztes Jahr erschienen. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2362300/Train_Sim_World_4/

Valorant

Bei diesem Shooter geht es darum eine Bombe im gegnerischen Gebiet zu platzieren und dort zu halten bis sie explodiert. Er ist bereits im Jahr 2020 für PC erschienen. Weitere Informationen findest du unter https://playvalorant.com/de-de/

Visions of Mana

Bei diesem Rollenspiel besiegt man die Elementargeister. Es erscheint am 29. August. Weitere Informationen und eine Demo findest du unter https://store.steampowered.com/app/2490990/Visions_of_Mana/

World of Warcraft: The War Within

Das Rollenspiel spielt im Reich Khaz Algar. Die Erweiterung erscheint am 26. August. Weitere Informationen auch zu einem Betatest findest du unter https://thewarwithin.blizzard.com/de-de/