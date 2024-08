News gamescom 2024: Indie Arena Line-up

Über 160 Spiele werden in Halle 10.2 ausgestellt. Damit du von der Auswahl nicht erschlagen wirst, stellen wir hier alle kurz vor.

#DRIVE Rally

In diesem Rennspiel steuert man Rallye-Autos der 90er-Jahre. Laut dem polnischen Entwicklerstudio Pixel Perfect Dude erscheint es als Early-Access noch dieses Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2494780/DRIVE_Rally/

30 Birds

In diesem Adventure steuert man den Detektiven Zig, der die verschwundene Götting der Vögel namens Simurgh finden muss. Laut dem belgischen Entwicklerstudio RAM RAM Games ist das Erscheinungsdatum im nächsten Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1708770/30_Birds/

Adapt

In diesem Survival geht es darum seine Ernährung an die Umgebung anzupassen. Laut des britischen Entwicklers Paul Hervé wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/888780/Adapt/

Algolemeth

In diesem Rollenspiel geht es darum seine Golems mit Künstlicher Intelligenz auszustatten, sodass sie automatisch kämpfen. Laut des japanischen Entwicklerstudios Medium-Rare Games ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2731030/Algolemeth/

All Quiet in the Trenches

In diesem Strategiespiel muss man seine Soldaten im Ersten Weltkrieg zum Sieg führen. Laut des deutschen Entwicklerstudios Totally Not Aliens ist die Early-Access-Version bereits am 17.01.2024 erschienen. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/863500/All_Quiet_in_the_Trenches/

Altered Alma

In diesem Action-Adventure steuert man Jack in seinem Raumschiff Kastefa. Laut des spanischen Entwicklerstudios 2Awesome Studio ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2190700/Altered_Alma/

ANTRO

In diesem Platformer steuert man Nitch im Untergrund um sich vom autoritären Regime zu befreien. Laut des spanischen Entwicklerstudios Gatera Studio ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1861250/Antro/

Aska

In diesem Strategiespiel kann man mit bis zu 3 Freunden eine Wikinger-Stadt bauen. Laut des rumänischen Entwicklerstudios Sand Sailor Studio ist die Early-Access-Version seit 20.06.2024 um ca. 25€ erhältlich. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1898300/ASKA/

Astera

In diesem Rollenspiel befindet man sich in der Fantasiewelt von Astera. Laut des rumänischen Entwicklerstudios Dream Primer wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen und zur Teilnahme an einem Playtest findet man auf https://store.steampowered.com/app/2866330/Astera/

AWAKEN – Astral Blade

In diesem Action-Adventure geht es um Tania, die eine vermisste Untersuchungsgruppe im Regenwald finden muss, der von Mutanten bevölkert wird. Laut des chinesischen Entwicklerstudios Dark Pigeon Games ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1716310/Awaken__Astral_Blade/

BANDIT KNIGHT

In diesem Actionspiel geht es darum als Teil der Diebesbande Kibadori Gegenstände zu stehlen. Laut des japanischen Entwicklerstudios Game Float ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2421000/BANDIT_KNIGHT/

BattleJuice Alchemist

In diesem Rollenspiel hilft einem rituelle Magie und alchemische Tränke. Laut des deutschen Entwicklerstudios Alchemical Works ist am 21.03.2024 bereits eine Early-Access-Version um ca. 20€ erschienen. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1384060/BattleJuice_Alchemist/

Bloodless

In diesem Action-Adventure geht es um Tomoe, die ihre Gegner nur mit Hilfe von Faustkämpfen entwaffnen möchte. Laut des brasilianischen Entwicklerstudios Point N‘ Sheep ist das Erscheinungsdatum der 29.08.2024. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1592490/Bloodless/

Blueberry

In diesem Adventure geht es um die Erinnerungen einer Frau, wobei es herausfinden gilt, was ihre Depression ausgelöst hat. Laut des deutschen Entwicklerstudios MELLOW Games ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1536120/Blueberry/

Breachway

In diesem Strategiespiel ist man in der Galaxie unterwegs und kämpft gegen andere Schiffe um das Signal zu finden. Laut des rumänischen Entwicklerstudios Edgeflow Studio ist das Erscheinungsdatum am 30.08.2024. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2118810/Breachway/

Cairn

In diesem Sportspiel versucht man als Kletterer den Berg zu erklimmen. Laut des französischen Entwicklerstudios The Game Bakers ist das Erscheinungsdatum erst 2025. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1588550/Cairn/

Camper Van: Make it Home

In dieser Simulation kann man seinen eigenen Wohnwagen gestalten. Laut des spanischen Entwicklerstudios Malapata Studio wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2843190/Camper_Van_Make_it_Home/

Card-en-Ciel

In diesem Rollenspiel hat man über 300 Charakter-Karten mit Spezial-Fähigkeiten. Laut des japanischen Entwicklerstudios INTI CREATES ist das Erscheinungsdatum der 24.10.2024. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2730540/CardenCiel/

Centum

In diesem Adventure geht es darum aus der Gefängniszelle zu entkommen. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios Hack the Publisher ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2625550/Centum/

Chantey

In diesem Adventure geht es um Piraten. Laut des griechischen Entwicklers Gortyn Code ist noch kein Erscheinungsdatum bekannt. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://gortyncode.itch.io/chantey-prologue

ChromaGun 2: Dye Hard

In diesem Puzzle löst man Rätsel, in dem man Farbe schießt. Laut des deutschen Entwicklerstudios Pixel Maniacs ist das Erscheinungsdatum 2025. Weitere Informationen und eine Demo des vorigen Teils findet man auf https://store.steampowered.com/app/2982340/ChromaGun_2_Dye_Hard/

CLOCKWORLD – Aroll’s Legacy

In diesem Adventure erkundet man als Aro die rätselhafte Insel Ura. Laut des deutschen Entwicklerstudios Storyyeller ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1767620/CLOCKWORLD__Arolls_Legacy/

Closer the Distance

In dieser Simulation geht es um Angela, die bei einem Autounfall tödlich verunglückt und nun den Zusammenhalt der Bewohner von Yesterby beeinflusst. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios Osmotic Studios ist das Erscheinungsdatum der 02.08.2024. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1991300/Closer_the_Distance/

Constance

In diesem Action-Adventure steuert man eine Malerin, die aus der farbenfrohen Welt entkommen möchte. Laut des deutschen Entwicklerstudios btf ist das Erscheinungsdatum im 4. Quartal 2025. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2313700/Constance/

Core Keeper

In diesem Rollenspiel erkundet man mit bis zu 7 Mitspielern Bergbauhöhlen und sammelt Ressourcen. Laut des schwedischen Entwicklerstudios Pugstorm ist die Early-Access-Version seit 08.03.2022 um ca. 20€ erhältlich. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1621690/Core_Keeper/

Curiosmos

In diesem Strategiespiel baut man ein Sonnensystem mit Planeten, Monden,, Schwerkraft, Atmosphäre und Leben selbst. Laut den niederländischen Entwicklern Céline & the Silly Stars wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2585710/Curiosmos/

Deadly Days: Roadtrip

In diesem Actionspiel geht es darum die Zombieapokalypse mit Waffen zu besiegen. Laut des deutschen Entwicklerstudios Pixelsplit wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/3026450/Deadly_Days_Roadtrip/

Denari

In diesem Actionspiel steuert man den Jungen Taiu mit telekinetischen Fähigkeiten um die Invasion abzuhalten. Laut des neuseeländischen Entwicklerstudios Astronaut Diaries ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1589820/Denari/

Design & Conjure

In dieser Simulation gestaltet man als junge Hexe Dalia magische Räume und lerne die Bewohner kennen. Laut des neuseeländischen Entwicklerstudios Tiny Kiwi Games ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2390130/Design__Conjure/

Die by the Blade

In diesem Kampfspiel geht es darum mit einem Samuraischwert den Gegner zu besiegen. Laut des slowakischen Entwicklerstudios Triple Hill kann es seit 16.05.2024 um ca. 20€ gekauft werden. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1154670/Die_by_the_Blade/

Diesel Legacy : The Brazen Age

In diesem Kampfspiel tritt man zu Zweit gegen zwei Gegner an. Laut des brasilianischen Entwicklerstudios Maximum Entertainment Brazil ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1959140/Diesel_Legacy_The_Brazen_Age/

Don’t Die in the West

In diesem Rollenspiel schlüpft man in die Rolle eines Cowboys und baut seine Ranch in der Prärie und sichert seine Grenzen ab. Laut des dänischen Entwicklerstudios Funday Games ist seit 09.11.2023 eine Early-Access-Version um ca. 13€ erhältlich. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1751350/Dont_Die_In_The_West/

DORONKO WANKO

In diesem Actionspiel steuert man einen Hund, der das Zuhause zerstören möchte. Laut des japanischen Entwicklerstudios GYAAR Studio ist es seit 26.03.2024 kostenlos erhältlich. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2512840/DORONKO_WANKO/

Dragon Is Dead

In diesem Actionspiel muss man die Dark Dragons besiegen. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios TeamSuneat ist es seit 07.06.2024 als Early-Access um ca. 20€ erhältlich. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2803280/Dragon_Is_Dead/

Drova – Forsaken Kin

In diesem Rollenspiel muss man sich entscheiden die Geister der Natur gefangen zu halten oder zu befreien. Laut des deutschen Entwicklerstudios Just2D ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1585180/Drova__Forsaken_Kin/

Dungeons of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret

Hierbei handelt es sich um den Fortsetzung von https://store.steampowered.com/app/1896880/Dungeons_of_Dreadrock/. In diesem Action-Adventure geht es darum den König der Berge zu besiegen. Eine eigene Seite hat das deutschen Entwicklerstudio Pig Knight Games noch nicht angelegt.

EcoGnomix

In diesem Strategiespiel geht es darum mit Gnomen mystische Höhlen zu plündern. Laut des deutschen Entwicklerstudios Irox Games wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2473640/EcoGnomix/

Eldritch Empathy

In diesem Actionspiel muss man sich entscheiden, ob man mit oder gegen die Monster kämpft. Laut des schweizer Entwicklerstudios LUAL Games befindet sich die Entwicklung noch am Anfang. Weitere Informationen findet man auf https://lual.games/eldritchempathy/

Elements Destiny

In diesem Rollenspiel steuert man Erika im Kampf um die Stadt Solitas. Laut des deutschen Entwicklerstudios ShrooMoon wird das Erscheinungsdatum bald sein. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1635500/Elements_Destiny/

Elroy and the Aliens

In diesem Adventure geht es um Elroy und Peggie, die sich auf die Suche nach dem Vater machen um die kosmische Bedrohung abzuwenden. Laut des slowenischen Entwicklerstudios Motiviti ist das Erscheinungsdatum in 4. Quartal. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1082190/Elroy_and_the_Aliens/

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist

In diesem Rollenspiel geht es um den Kampf gegen die zerstörerischen Homunkuli. Laut des japanischen Entwicklerstudios Binary Haze Interactive ist eine Early-Access-Version am 25.03.2024 um ca. 20€ erschienen. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2725260/ENDER_MAGNOLIA_Bloom_in_the_Mist/

Endzone 2

In diesem Strategiespiel geht es darum mit den Überlebenden einer Katastrophe das Gebiet wieder aufzubauen. Laut des deutschen Entwicklerstudios Gentlymad Studios erscheint eine Early-Access-Version am 26.08.2024. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2144640/Endzone_2/

Ereban: Shadow Legacy

In diesem Action-Adventure steuert man Ayana, die die Gegener mit Schattenkräften besiegen muss. Laut des spanischen Entwicklerstudios Baby Robot Games erschien es am 10.04.2024 und kostet ca. 25€. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1671360/Ereban_Shadow_Legacy/

Escaping Atlantis

In diesem Strategiespiel geht es darum mit Karten der Bewohner von Atlantis die Monster zu besiegen. Laut des niederländischen Entwicklerstudios Roofkat wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1260450/Escaping_Atlantis/

Everdeep Aurora

In diesem Adventure schlüpft man in die Rolle von Shell, die ihre Mutter im Untergrund sucht. Laut des spanischen Entwicklerstudios Nautilus Games wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2251400/Everdeep_Aurora/

Fallen Tear: The Ascension

In diesem Rollenspiel geht es um das Besiegen oder Befreien von Biestern. Laut des philippinischen Entwicklerstudios CMD Studios ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1446900/Fallen_Tear_The_Ascension/

Follow the meaning

In diesem Adventure schlüpft man in die Rolle des Detektiven Paul Trilby, der herausfinden möchte, warum die Ärzte eine Mauer gebaut haben. Laut des polnischen Entwicklerstudios HiKing Mind Studio ist das Erscheinungsdatum im 3. Quartal. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2720280/Follow_the_meaning/

Forgotten Fragments

In diesem Puzzle steuert man Enid, Ryder und Dayen um die Fackeln zu entzünden. Laut des spanischen Entwicklerstudios Binary Phoenix ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1492090/Forgotten_Fragments/

Fowl Damage

In diesem Platformer muss man aus der Fabrik entkommen. Laut des kanadischen Entwicklerstudios Red Nexus Games ist das Erscheinungsdatum der 13.09.2024. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2617090/Fowl_Damage/

Fretless – The Wrath of Riffson

In diesem Rollenspiel kämpft man mit Instrumenten um das Land vor Rick Riffson zu schützen. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios Ritual Studios ist das erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2429050/Fretless__The_Wrath_of_Riffson/

Fruitbus

In dieser Simulation stellt man in einem Foodtruck die Gäste zufrieden. Laut des norwegischen Entwicklerstudios Krillbite Studio ist das Erscheinungsdatum im Oktober diesen Jahres. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2484130/Fruitbus/

Gloomy Eyes – The Game

In diesem Adventure steuert man abwechselnd den Zombiejungen Gloomy und das Menschenmädchen Nena, deren Eltern sich bekämpfen. Laut des belgischen Entwicklerstudio Fishing Cactus ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2667950/Gloomy_Eyes__The_Game/

Go-Go Town!

In diesem Strategiespiel geht es darum eine Stadt wieder mit Geschäften und Lieferungen aufzubauen. Laut des australischen Entwicklerstudios Prideful Sloth ist eine Early-Access-Version seit 18.06.2024 umd ca. 23€ erhältlich. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2195120/GoGo_Town/

Goodbye Seoul

In diesem Adventure steuert man Rion, die das Gehemnis hinter der verlassenen Stadt lüften möchte. Laut des südkoreanischen Entwicklerstudios JINO Games ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2551550/Goodbye_Seoul/

Greyskin

In diesem Rollenspiel geht darum Horden von monstern zu besiegen. Laut des kroatischen Entwicklerstudios GREEN GOO GAMES ist eine Early-Access-Version bald erhältlich. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1123240/Greyskin/

Grimoire Groves

In diesem Rollenspiel muss man als Hexe den Wald Grimoire Groves mittels Pflanzen beschützen. Laut des schweizer Entwicklerstudios Stardust wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1830430/Grimoire_Groves/

Guardian Maia

Dieses Action-Adventure spielt im Jahr 2750 auf der neuseeländischen Südinsel, wo die Wissenschaftler gegen die Maori kämpfen. Laut des neuseeländischen Entwicklerstudios Metia Interactive wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2630980/Guardian_Maia/

Haunted Arcade

In dieser Spielesammlung muss man versuchen einen höheren Highscore zu erzielen als der dort lebende Geist. Laut des deutschen Entwicklerstudios Haunted Pixels ist es seit 08.05.2024 als kostenlose Early-Access-Version erhältlich. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2761940/Haunted_Arcade/

Henry Halfhead

In diesem Puzzle schlüpft man als Henry in Gegenstände um deren Fähigkeiten zu verwenden. Laut des schweizer Entwicklerstudio Lululu Entertainment wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2058140/Henry_Halfhead/

Hieronymus

In diesem Action-Adventure erkundet man als Helena van Aken die Welt des Malers Hieronymus Bosch im Mittelalter. Laut des deutschen Entwicklerstudios Rhenus Vina Musica wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2518790/Hieronymus/

Horticular

In diesem Strategiespiel geht es darum einen verwilderten Garten wieder herzurichten. Laut des britischen Entwicklerstudios inDirection Games ist es seit 11.07.2024 um ca. 20€ erhältlich. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1928540/Horticular/

HyperCore

In diesem Actionspiel ist Rhythmusgefühl gefragt, wenn man den Hindernisse ausweichen möchte. Laut des französischen Entwicklerstudios Gameinaframe erscheint es noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1112390/HyperCore__Rhythm_Bullet_Hell/

ILA: A Frosty Glide

In diesem Adventure steuert man die Hexe Ila, die ihre Besenflugfähigkeiten verbessern sollte. Laut des spanischen Entwicklerstudios Magic Rain Studios wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1560160/ILA_A_Frosty_Glide/

IMPACT

In diesem Spiel geht es darum Mondkrater zu identifizieren um die Künstliche Intelligenz zu trainieren. Weitere Informationen und die kostenlose Version der Hochschule Darmstadt findet man auf https://ag.mediencampus.h-da.de/impact/

Insect Worlds

In dieser Exploration schlüpft man in die Rolle eines Insekts um Futter zu sammeln und Feinde zu besiegen. Laut des deutschen Entwicklerstudios LPS-Interactive ist das Erscheinungsdatum im 4. Quartal. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1008340/Insect_Worlds/

INTO EVIL

In diesem Actionspiel kämpft man gegen Herden von Gegnern. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios Mind’s Eye Games wird eine Early-Access-Version bald erscheinen. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1893440/INTO_EVIL/

IRONHIVE

In diesem Strategiespiel muss man als Ironlord das Überleben des Volkes sicherstellen. Laut des brasilianischen Entwicklerstudios Wondernaut Studio ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2679070/IRONHIVE/

Island of Winds

In diesem Adventure im 17. Jahrhundert erkundet man als Brynhildur isländische Völker. Laut des isländischen Entwicklerstudios Parity Games ist das Erscheinungsdatum im Jahr 2025. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1689340/Island_of_Winds/

It’s Only Money

In diesem Strategiespiel versucht man aus dem Untergrund die Stadt Rockhaven Stück für Stück zurückzugewinnen, indem man plündert und Häuser abreißt. Laut des neuseeländischen Entwicklerstudio Usual Suspects Studios ist es seit 16.06.2023 als Early-Access-Version um ca. 20€ erhältlich. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1415220/Its_Only_Money/

Jelly Troops

In diesem Strategiespiel stattet man Golems aus um dem Schleim der Gegner zu trotzen. Laut des japanischen Entwicklerstudios Nukenin ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/3084910/Jelly_Troops/

Jotunnslayer: Hordes of Hel

In diesem Kampfspiel geht es darum Horden von Monstern in der Unterwelt der Wikinger zu besiegen. Laut des slowakischen Entwicklerstudios Games Farm ist das Erscheinungsdatum im 4. Quartal. Weitere Informationen und auch zu einem Spieltest findet man auf https://store.steampowered.com/app/2820820/Jotunnslayer_Hordes_of_Hel/

Journey Beyond the Edge of the World

In dieser Exploration befindet man sich ohne Erinnerung auf einem Fischerboot. Laut des Deutschen Entwicklers Markus Koepke wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2541750/Journey_Beyond_the_Edge_of_the_World/

Kamaeru: A Frog Refuge

In dieser Simulation zieht man Frösche auf. Laut es französischen Entwicklerstudio Humble Reeds ist es am 08.06.2024 für ca. 20€ erschienen. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1978150/Kamaeru_A_Frog_Refuge/

Keylocker

In diesem Rollenspiel sing man als Sänger Melodien um die Gegner zu besiegen. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios Moonana wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1325040/Keylocker__Turn_Based_Cyberpunk_Action/

KILLA : kill the la

In diesem Adventure steuert man Valhalla, die den Mörder ihres Mentors finden möchte. Laut des südkoreanischen Entwicklerstudios Black Tangerine ist das Erscheinungsdatum im Februar 2025. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2524200/KILLA/

Kiosk Simulator

In dieser Simulation führt man den Kiosk allein in einer Stadt und muss Kundenwünsche erfüllen und sich gegen Räuber verteidigen. Laut des deutschen Entwicklerstudios Neptun Interactive wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2727430/Kiosk_Simulator/

Kohlrabi Starship

In dieser Simulation pflegt man eine Farm und fliegt damit in den Weltraum. Laut des schweizer Entwicklerstudios Whimsical Wolff Games wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2337990/Kohlrabi_Starship/

Koira

In diesem Adventure muss man gemeinsam mit einem Welpen Rätsel lösen. Laut des belgischen Entwicklerstudios Studio Tolima ist das Erscheinungsdatum im Jahr 2025. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1626620/Koira/

Kriegsfront Tactics

Das Rollenspiel findet in den 1970er Jahren im Südostasien-Konflikt statt. Laut des indonesischen Entwicklerstudios Toge Productions wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1561740/Kriegsfront_Tactics/

Linkito

In diesem Puzzle geht es darum Elektronikblöcke zu verbinden. Laut des französischen Entwicklerstudios Kimeria Games ist das Erscheinungsdatum der 23.07.2024. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2312770/Linkito/

Love Eternal

In diesem Platformer geht es darum aus dem Schuppen zu entkommen. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios brlka ist das Erscheinungsdatum im Jahr 2025. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/3010610/LOVE_ETERNAL/

Lunacid

In diesem Action-Adventure geht es darum das Alte Wesen zu finden. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios KIRA ist es bereits am 31.10.2023 für ca. 14€ erschienen. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1745510/Lunacid/

Madness Afloat

Im Jahr 1899 findet Elina gemeinsam mit Bulabula Dilemma zwischen der polynesischen Kultur und dem Fortschritt. Laut des aserbaidschanischen Entwicklerstudio Dynamic Box ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://madnessafloat.dynamicbox.net/

Magic Inn

In diesem Simulator geht es um das Führen einer Kneipe von einer Hexe. Laut des tschechischen Entwicklerstudios Purpledoor Studios ist das Erscheinungsdatum einer Early-Access-Version im 4. Quartal Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2468630/Magic_Inn/

Map Map – A Game About Maps

In dieser Exploration erkundet man als Kartograph eine Insel und erstellt davon Karten. Laut des deutschen Entwicklerstudios Pipapo Games wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2702260/Map_Map__A_Game_About_Maps/

Meta-Ghost: The Breaking Show

In diesem Rollenspiel landet man in einer TV-Show, in der Roboter besiegt werden müssen. Laut des chinesischen Entwicklerstudios Scarecrow Studio ist die Early-Access-Version am 25.04.2024 für ca. 18€ erschienen. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2507980/MetaGhost_The_Breaking_Show/

Miniatures

In diesem Adventure erlebt man die Geschichte einer Echse, eines Nachtfalters, eines Schraubenziehers und einer Muschel. Laut des dänischen Entwicklerstudios Other Tales ist das Erscheinungsdatum im 3. Quartal. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2428840/Miniatures/

Moonlight Peaks

In dieser Simulation schlüpft man in die Rolle eines Vampirs in der Stadt Moonlight Peaks. Zu den Aufgaben zählen Zaubersprüche und Tränke lernen, Pflanzen anbauen, Freunde und vielleicht die Liebe finden. Laut des niederländischen Entwicklerstudios Little Chicken Game Company ist das Erscheinungsdatum im Jahr 2026. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2209900/Moonlight_Peaks/

Morriton Manor Stories: Nordic Whispers

In diesem Rollenspiel schlüpft man in die Rolle des Detektiven Leah Glessner, der mit Hilfe seiner fotografischen Gedächtnisses den Fluch einer Zeitschleife brechen muss. Laut des deutschen Entwicklerstudios Backwoods Entertainment wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/3012400/Morriton_Manor_Stories_Nordic_Whispers/

Moses & Plato – Last Train to Clawville

In diesem Adventure geht es um einem Mord, bei dem man der Hauptverdächtige ist. Kann der Fall gelöst werden bevor der Clawville Express seine Endstation erreicht. Laut des ungarischen Entwicklerstudios The Wild Gentlemen wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2230450/Moses__Plato__Last_Train_to_Clawville/

Mouthwashing

In diesem Horror-Adventure ist man als Besatzungsmitglied im Weltall gestrandet. Laut des schwedischen Entwicklerstudios Wrong Organ ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2475490/Mouthwashing/

NetherWorld

In diesem Action-Adventure betrinkt sich Medoo nach Eheproblemen, sodass die Welt surrealer wird. Laut des spanischen Entwicklerstudios Hungry Pixel ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/672420/NetherWorld/

Nova Hearts

In diesem Strategiespiel verwandelt man sich in Superhelden, die bekämpft oder auch gedatet werden können. Laut des französischen Entwicklerstudios Lightbulb Crew ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2506290/Nova_Hearts/

ODDADA

In diesem Musikspiel sammelt man Melodien, die am Ende dann zu einem Musikstück zusammengestellt werden. Laut dem deutschen Entwickler Sven Ahlgrimm ist das Erscheinungsdatum im 3. Quartal. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1627870/ODDADA/

Once Upon a Rogue’s Tale

In diesem Strategiespiel verwendet man Karten oder Würfel um ein Märchen mit eventuell anderen Entscheidungen zu erleben. Laut des deutschen Entwicklerstudios PolyPirates ist das Erscheinungsdatum im 3. Quartal. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2602540/Once_Upon_a_Rogues_Tale/

Out and About

In dieser Simulation baut man sein Elternhaus wieder auf und lernt dabei über Flora und Fauna. Laut des britischen Entwicklerstudios Yaldi Games wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1671570/Out_and_About/

Pekoe

In diesem Simulator geht es um eine Katze, die Tee macht. Laut des kanadischen Entwicklerstudios Kitten Cup Studio ist die Early-Access-Version am 28.06.2023 um ca. 18€ erschienen. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1626350/Pekoe/

Pioneers of Pagonia

In diesem Strategiespiel baut man seine Produktion auf der Insel Pagonia auf. Laut des deutschen Entwicklerstudios Envision Entertainment ist die Early-Access-Version am 13.12.2023 für ca. 30€ erschienen. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2155180/Pioneers_of_Pagonia/

Pipistrello and the Cursed Yoyo

In diesem Action-Adventure versucht man die Rivalen mit Yoyo-Tricks zu besiegen um den Ruf der Pipistrello-Familie wiederherzustellen. Laut des brasilianischen Entwicklerstudios Pocket Trap ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2870350/Pipistrello_and_the_Cursed_Yoyo/

Preserve

In diesem Puzzle geht es darum das Ökosystem zum Blühen zu bringen. Laut des slowakischen Entwicklerstudios Bitmap Galaxy erscheint eine Early-Access-Version am 08.08.2024. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2109270/Preserve/

PRIM

In diesem Point&Click-Adventure geht es um Prim, die Tochter des Todes. Sie träumt von einem Jungen, den sie in der gefährlichen Welt der Lebenden finden möchte. Laut dem deutschen Entwicklerstudio Common Colors ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1510470/PRIM/

Project Timi: Sasha’s Curse

In diesem Actionspiel braucht man den Rhythmus der Musik um Alptraumhaften Figuren zu besiegen. Laut des mexikanischen Entwicklerstudios Ephemeral Cube wird das Erscheinungsdatum bald verkündet. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1882710/Project_Timi_Sashas_Curse/

Projected Dreams

Bei diesem Puzzle legt man ein Spielzeug auf den Tisch, das einen Schatten wirft um die Geschichte aus der Vergangenheit zu erfahren. Laut des schweizer Entwicklerstudios Flawberry Studio ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2318800/Projected_Dreams/

Projekt Z : Beyond Order

In diesem Shooter tritt man zu Viert mit unterschiedlichen Fähigkeiten gegen die Zombies an. Laut des deutschen Entwicklerstudios 314 Arts ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/763310/Projekt_Z_Beyond_Order/

Psychotic Bathtub

In diesem Adventure geht es um Ophelia, die mit ihrer Badeente diskutiert. Jede Entscheidung hat Einfluss darauf, ob man stirbt oder nicht. Laut des schweizer Entwicklerstudios natsha ist das Erscheinungsdatum erst im Jahr 2025. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2517080/Psychotic_Bathtub/

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant

In diesem Strategiespiel ist man in einem Bunker eingesperrt und steuert eine Planetenverteidigungskanone. Laut des deutschen Entwicklerstudios Bippinbits wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2956040/PVKK_Planetenverteidigungskanonenkommandant/

Regular Home Renovation Simulator

In dieser Simulation müssen heruntergekommene Häuser renoviert werden. Allerdings müssen auch zuerst Flecken und Innerein entfernt werden. Laut des finnischen Entwicklerstudios Substandard Shrimp ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2601530/Regular_Home_Renovation_Simulator/

Reus 2

In diesem Strategiespiel kann man verschiedene Völker auf Planeten besiedeln lassen um ein gutes Ökosystem herzustellen. Laut des niederländischen Entwicklerstudios Abbey Games ist es bereits am 28.05.2024 für ca. 25€ erschienen. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1875060/Reus_2/

Riftstorm

In diesem Rollenspiel ist man ein Geheimagent, der mit Anderen die Kreaturen besiegen muss. Laut des singapurer Entwicklerstudio Confiction ist das Erscheinungsdatum erst im Jahr 2025. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2282790/RIFTSTORM/

Roadlike

In diesem Rennspiel rast man entlang zufällig generierten Strecken. Laut des irischen Entwicklerstudios Reliable Plumbing Services wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2953970/Roadlike/

Robo Frenzy

In diesem Actionspiel stellt man Waffen her und baut Maschinen, um die Roboter zu besiegen. Laut des indonesischen Entwicklerstudios YummyYummyTummy ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2324550/Robo_Frenzy/

Robots at Midnight

In diesem Rollenspiel steuert man Zoe und kämpft gegen Roboter um herauszufinden, warum diese die Stadt Yob bevölkern. Laut des kanadischen Entwicklerstudios Finish Line Games ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2623040/Robots_at_Midnight/

Rogue Voltage

In diesem Rollenspiel müssen Module verkabelt werden um mittels Kettenreaktion die Monster zu besiegen. Laut des deutschen Entwicklerstudios Horizont Computergrafik ist eine Early-Access-Version seit 10.05.2024 um ca. 16€ erhältlich. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1494560/Rogue_Voltage/

Roman Sands RE:Build

Dieses Adventure spielt zwischen zwei Realitäten und man muss den Ausgang finden. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios Arbitrary Metric ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2231460/Roman_Sands_REBuild/

Roshpit Champions 2

In diesem Rollenspiel versucht man eine altertümlich Gottheit zu besänftigen, indem man die Gegner besiegt. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios PM Champions ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2783670/Roshpit_Champions_2/

Ruffy and the Riverside

In diesem Action-Adventure steuert man Ruffy, der den magischen FLIP beherrscht. So kann die Stadt Riverside vor dem Bösewicht Groll beschützt werden. Laut des deutschen Entwicklerstudios Zockrates Laboratories ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1002260/Ruffy_and_the_Riverside/

Sacre Bleu

In diesem Platformer schießt man in der Luft auf Gegner um Frankreich zu retten. Laut des kanadischen Entwicklerstudios Hildring Studio ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1081300/Sacre_Bleu/

SCHiM

In diesem Platformer springt man von Schatten zu Schatten. Laut den niederländischen Entwicklern Ewoud van der Werf und Nils Slijkerman ist es am 18.07.2023 um ca. 25€ erschienen. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1519710/SCHiM/

Screw Drivers

In diesem Rennspiel gewinnt man Bau- und Mechanikblöcke um die Leistung seines Auto zu verbessern. Laut des deutschen Entwicklerstudios Creactstudios ist seit 20.06.2024 eine kostenlose Early-Access-Version erhältlich. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1279510/Screw_Drivers/

Sea Sniffers

In diesem Rollenspiel erkundet man den Ozean begleitet von einem Seehund. Laut des niederländischen Entwicklerstudios Blastmode wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/3045520/Sea_Sniffers/

Seafrog

In diesem Platformer geht es darum die wie in einem Skateboard-Park angeordneten Levels zu meistern. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios Oh My Me Games ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2107540/Seafrog/

Simpler Times

In diesem Exploration schlüpft man in die Rolle von Tiana, die beim Auszug aus ihrem Elternhaus in Erinnerung schwlgt. Laut des rumänischen Entwicklerstudios Stoneskip ist es bereits am 08.06.2024 um ca. 10€ erschienen. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1812210/Simpler_Times/

Sky of Tides

In diesem Rollenspiel muss Rin ihren vermissten Vater finden und den kaputten Planeten Numan heilen. Ihre Entscheidungen formen den Charakter. Laut des kanadischen Entwicklerstudios Lofty Sky Entertainment wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1120330/Sky_of_Tides/

Slay the Princess – The Pristine Cut

In diesem Rollenspiel geht darum eine Prinzessin zu töten. Allerdings wird sie alles versuchen dies zu verhindern. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios Black Tabby Games ist es am 23.10.2023 um ca. 18€ erschienen und der kostenlose DLC ist für diesen Herbst geplant. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1989270/Slay_the_Princess/

Slopecrashers

In diesem Rennspiel steuert man Tiere, die auf einem Snowboard Stunts durchführen um schneller als die Konkurrenz im Ziel zu sein. Laut des österreichischen Entwicklerstudios Byteparrot ist das Erscheinungsdatum im 3. Quartal. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1619580/Slopecrashers/

Somber Echoes

In diesem Kampfspiel versucht man als Adrestia, die Zesrtörung ihre Zwillingsschwester zu verhindern. Laut des norwegischen Entwicklerstudios Rock Pocket Games wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zu einem Playtest findet man auf https://store.steampowered.com/app/1299290/Somber_Echoes/

Songs of Silence

In diesem Strategiespiel geht es um den Kampf zweier Völker. Laut des deutschen Entwicklerstudios Chimera Entertainment ist eine Early-Access-Version am 04.06.2024 um ca. 40€ erschienen. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2195410/Songs_of_Silence/

Space Sprouts

In dieser Exploration befindet man sich in einem Raumschiff. Durch Ausprobieren von Gadgets verändert sich die Umgebung. Laut des deutschen Entwicklerstudios Schleuder Games wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2790020/Space_Sprouts/

SpaceLab Simulator

In dieser Simulation befindet man sich in einem Raumschiff und muss verschiedene Reparaturen machen. Laut des rumänischen Entwicklerstudios Tractor Set GO! wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/619530/SpaceLab_Simulator/

Spindle

In diesem Action-Adventure schlüpft man in die Rolle des Todes und wird dabei von einem Schwein begleitet. Laut des deutschen Entwicklerstudios WobbleGhost ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1386750/Spindle/

Squirrel With A Gun

In diesem Shooter steuert man ein Eichhörnchen, das goldene Eicheln sammelt. Um ans Ziel zu kommen, setzt es alle möglichen Waffen ein. Laut des britischen Entwicklerstudios DeeDee Creations ist das Erscheinungsdatum der 29.08.2024. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2067050/Squirrel_with_a_Gun/

Stack ‚Em Up

In diesem Partypiel geht es darum Schleim einzusaugen und diesen gut zu kombinieren. Laut des deutschen Entwicklerstudios Godcomplex Games ist ein Erscheinungsdatum nicht bekannt. Weitere Informationen findet man auf https://gamecity-hamburg.de/de/projects/stackem-up/

Steel Seed

In diesem Action-Adventure macht sich Zoe mit der Drohne Koby auf den Weg um die feindlichen Roboter zu besiegen. Laut des italienischen Entwicklerstudios Storm in a Teacup ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/458430/Steel_Seed/

SULFUR

In diesem Action-Adventure geht es darum die Feinde zu überlisten und seine Waffen zu verbessern. Laut des schwedischen Entwicklerstudios Perfect Random ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2124120/SULFUR/

SUMMER ROAD

In diesem Rollenspiel dauert eine Runde 10 Minuten, wobei die drei Figuren automatisch gesteuert kämpfen und man sie nur richtig ausrüsten muss. Laut des japanischen Entwicklerstudios REBUILD GAMES ist das Erscheinungsdatum erst im Jahr 2025. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2073980/Summer_Road_10Minute_Roguelike/

Symphonia

In diesem Platformer geht es darum das Orchester mit der Geige wiederherzustellen. Laut des französischen Entwicklerstudios Sunny Peak wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1865960/Symphonia/

Tails of Fate

In diesem Actionspiel kämpft man in der Fantasiewelt Fauna. Laut des britischen Entwicklerstudios Chase the Bunny wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen auch zu einem Playtest findet man auf https://store.steampowered.com/app/2014520/Tails_of_Fate/

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

In diesem Rollenspiel kämpft man als Arlo, dem Erben des Wächters der Wüstenei, in der verschneiten Welt gigantische Bestien. Laut des polnischen Entwicklerstudios Odd Bug Studio ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2473480/Tails_of_Iron_2_Whiskers_of_Winter/

Tavern Keeper

In diesem Strategiespiel leitet man eine eigene Taverne. Laut des australischen Entwicklerstudios Greenheart Games ist das Erscheinungsdatum im 4. Quartal. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/436780/Tavern_Keeper/

Tavern Talk

In diesem Adventure geht es darum den Gästen der Taverne ein magisches Getränk zu servieren und dann auf ein Abenteuer zu schicken. Laut des deutschen Entwicklerstudios Gentle Troll Entertainment ist es am 20.06.2024 um ca. 18€ erschienen. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2076140/Tavern_Talk/

Ten Thousand Coins: The Golden Merchant

In diesem Rollenspiel geht es um einen Fuchs, der seinen Mentor sucht. Unterwegs gibt es viele Ressourcen und Münzen zu sammeln. Laut des neuseeländischen Entwicklerstudios Thousand Tonic wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen auch zu Alpha und Beta Tests findet man auf https://store.steampowered.com/app/1157900/Ten_Thousand_Coins_The_Golden_Merchant/

TerraScape

In diesem Strategiespiel muss man ein Königreich aufbauen. Laut des deutschen Entwicklerstudios Bitfall Studios ist es am 17.06.2024 für ca. 15€ erschienen. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2290000/TerraScape/

The Berlin Apartment

In diesem Adventure lernt man die Bewohner im Laufe eines Jahrhunderts kennen. Laut des deutschen Entwicklerstudios by btf wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2280430/The_Berlin_Apartment/

The Coma 2B: Catacomb

In diesem Horrorspiel steuert man wieder Youngho, der der Spiegeldimension entkommen ist. Er folgt Yaesol’s Notizen zu einem Reliquiemschwert. Laut des südkoreanischen Entwicklerstudios Dvora Studio ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1781890/The_Coma_2B_Catacomb/

The Darkest Files

In diesem Adventure ermittelt man in alten Fällen, die auf wahren Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges basieren. Laut des deutschen Entwicklerstudios Paintbucket Games ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2058730/The_Darkest_Files/

The Devil Within: Satgat

In diesem Action-Adventure steuert man einen östlichen Krieger, der mit Dämonenblut infiziert ist, gegen Feinde. Laut des südkoreanischen Entwicklerstudios Newcore Games ist eine Early-Access-Version am 09.04.2024 für ca. 20€ erschienen. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1802880/The_Devil_Within_Satgat/

The Games You Make

In dieser Simulation muss man Entscheidungen betreffend Bugs, Features und Spaß treffen. Laut des deutschen Entwicklerstudios Jumpy Bit wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2852750/The_Games_You_Make/

The House of Da Vinci VR

In diesem Puzzle löst man Rätsel der Rennaissance-Zeit mit Virtual Reality. Laut des slowakischen Entwicklerstudios Blue Brain Games ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2948310/The_House_of_Da_Vinci_VR/

The House of Tesla

In diesem Puzzle löst man Rätsel, die vom Erfinder Nikola Tesla inspiriert sind. Laut des slowakischen Entwicklerstudios Blue Brain Games ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2738230/The_House_of_Tesla/

The Merlies

In dieser Exploration steuert man eine Vogelgemeinschaft namens Merlies. Laut des französischen Entwicklerstudios Darjeeling ist das Erscheinungsdatum erst im Jahr 2025. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2521160/The_Merlies/

The Perfect Pencil

In diesem Platformer erkundet man das Innere der Seele. Laut des italienischen Entwicklerstudios Studio Cima ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/1858810/The_Perfect_Pencil/

The Secret of Crystal Mountain

In diesem Platformer steuert man einen Fuchs durch eine magische Welt. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios Revolutron ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2278180/The_Secret_of_Crystal_Mountain/

The Time I Have Left

In diesem Rollenspiel muss Aline aus der Kolonie 7 aufgrund des Miasma innerhalb von 6 Stunden geführt werden. Laut des spanischen Entwicklerstudios Ground Game Atelier ist das Erscheinungsdatum bald. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1918830/The_Time_I_Have_Left/

Tiny Bookshop

In diesem Strategiespiel eröffnet man in einem mobilen Anhänger einen Buch-Shop. Laut des deutschen Entwicklerstudios neoludic games wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen und eine Demo findet man auf https://store.steampowered.com/app/2133760/Tiny_Bookshop/

Touhou Genso Wanderer -FORESIGHT

In diesem Rollenspiel geht es um Reimu, der mit jeder Herausforderung stärker wird. Laut des japanischen Entwicklerstudios AQUASTYLE ist es bereits am 14.05.2024 für ca. 34€ erschienen. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1847150/Touhou_Genso_Wanderer_FORESIGHT/

Townseek

In dieser Simulation reist man durch die Welt von Explora und betreibt Handel. Laut des portugiesischen Entwicklerstudios Whales And Games ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1659360/Townseek/

Under The Island

In diesem Rollenspiel muss die Insel vor dem Untergang geretten werden. Laut des deutschen Entwicklerstudios Slime King Games wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1583520/Under_The_Island/

Usual June

In diesem Action-Adventure steuert man June, die in Fen Harbor gegebn Zombie kämpfen muss. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios Finji ist das Erscheinungsdatum erst im Jahr 2025. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2702430/Usual_June/

Victory Heat Rally

In diesem Rennspiel geht es darum beim Championship gut abzuschneiden, indem man schnell und gut driften kann. Laut des amerikanischen Entwicklerstudios Sky Devil Palm ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1594060/Victory_Heat_Rally/

Wild Bastards

In diesem Strategiespiel plant man zuerst die Spielzüge der 13 Gesetzlosen bevor man dann selbst schießt. Laut des australischen Entwicklerstudios Blue Manchu ist das Erscheinungsdatum der 12.09.2024. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1660840/Wild_Bastards/

Winnie’s Hole

In diesem Strategiespiel steuert man einen Virus in Winnie’s Körper, der sich ausbreiten möchte. Laut des australischen Entwicklerstudios Twice Different wird das Erscheinungsdatum bald angekündigt. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/2319730/Winnies_Hole/

Winter Burrow

In diesem Survival geht es um eine Maus, die Zutaten sammelt um zu backen und zu stricken. Laut des kanadischen Entwicklerstudios Pine Creek Games ist das Erscheinungsdatum im 1. Quartal 2025. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/3008740/Winter_Burrow/

Yes, Your Grace: Snowfall

In diesem Strategiespiel regiert man ein zerfallenes Königreich. Laut des britischen Entwicklerstudios Brave At Night ist das Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1373090/Yes_Your_Grace_Snowfall/

Zoria: Age of Shattering

Diesem Rollenspiel findet in der Dantasie-Welt von Zoria statt, wo man sein Team bestehend aus vier Helden, führen muss. Laut des rumänischen Entwicklerstudios Tiny Trinket Games ist es bereits am 07.03.2024 für ca. 25€ erschienen. Weitere Informationen findet man auf https://store.steampowered.com/app/1159090/Zoria_Age_of_Shattering/