News gamescom 2024: Bandai Namco Line-up

Von Bandai Namco kann man in Halle 6 wieder größere Booth erwarten. Diese Spiele warten dort:

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

In diesem Kampfspiel stehen noch stärkere Kämpfer zur Auswahl. Es erscheint am 11.10.2024 für PC, PS5 und Xbox Series. Weitere Informationen gibt es auf https://de.bandainamcoent.eu/dragon-ball/dragon-ball-sparking-zero

Little Nightmares III

Im dritten Teil der Puzzle-Serie steuert man Low und Alone. Es wird im Jahr 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf https://de.bandainamcoent.eu/little-nightmares/little-nightmares-iii

Unknown 9: Awakening

In diesem Action-Adventure steuert man Haroona, die in die parallele Dimension Der Bruch reisen und dort ihre Kräfte ausspielen kann. Es wird im Herbst für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf https://de.bandainamcoent.eu/unknown-9/unknown-9-awakening