News gamescom 2024: Aerosoft Line-up

Zahlreiche Simulatoren warten in Halle 9 darauf ausprobiert zu werden.

Fernbus Simulator

Seit dem Jahr 2016 hat man die Möglichkeit mit Reisebussen viele deutsche StÀdte anzufahren. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/427100/Fernbus_Simulator/

Global Farmer

Basierend auf OpenStreetMaps kann man den Ort seines GrundstĂŒcks festlegen und Nutzpflanzen anbauen. Die Early-Access-Version wird bald erhĂ€ltlich sein. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2615630/Global_Farmer/

Heavy Cargo: The Truck Simulator

Bei diesem Simulator muss man ĂŒbergroße Frachten transportieren und dabei Hindernissen am Weg umgehen. Das Spiel erscheint bald. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/1474930/Heavy_Cargo__The_Truck_Simulator/

Highway Police Simulator

Man schlĂŒpft in die Rolle eines amerikanischen Polizisten. In Caminora kann man auf Raser und Verbrecher treffen. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2789130/Highway_Police_Simulator/

Medical Shift: Der Notaufnahme-Simulator

Als Arzt in der Notaufnahme muss man bei den Patienten die richtige Diagnose stellen, behandeln und damit das Leben retten. Das Erscheinungsdatum wird bald angekĂŒndigt. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2438110/Medical_Shift__The_Emergency_Room_Simulator/

Notruf 112: Die Feuerwehr-Simulation 2

Bei unterschiedlichen EinsÀtzen geht es nicht nur um das Löschen von BrÀnden, sondern auch um das Organisieren der EinsÀtze. Das Spiel ist bereits im Jahr 2021 erschienen. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/785770/Notruf_112__Die_Feuerwehr_Simulation_2/

Parking World

Um Parkprobleme zu lösen, baut und verwaltet man sein eigenes Parkhaus. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2551570/Parking_World_Build__Manage/

Straßenmeisterei Simulator 2

Zu den Aufgaben zÀhlen das Anbringen von Fahrbahnmarkierungen, Schneiden von BÀumen und SchneerÀumung. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/2865610/Strassenmeisterei_Simulator_2__Winterdienst/

The Bus

Als Busfahrer in der Stadt muss man Tickets verkaufen und die Passagiere in Berlin auf verschiedenen Linien transportieren. Das Spiel ist seit 2021 als Early-Access-Version fĂŒr ca. 33€ erhĂ€ltlich. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/491540/The_Bus/

Truck & Logistics Simulator

FĂŒr AuftrĂ€ge aus, bei dem ein Konvoi von SchwerkraftwĂ€gen gesteuert werden mĂŒssen. Das Spiel ist letztes Jahr fĂŒr ca. 20€ erschienen. Weitere Informationen findest du unter https://store.steampowered.com/app/873840/Truck__Logistics_Simulator/