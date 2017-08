News gamescom 2017: Indie Arena Line-up

Im fünften Jahr stellen inzwischen schon über 70 Entwickler auf 1000m² aus. Hier eine kurze Vorstellung der Spiele:

Übersicht

A Hat in Time

Im Platformer steuert man ein Mädchen namens Hat Kid, das mit Hilfe von Charakteren der Gamecube Ära das böse Mädchen mit dem Bart besiegen muss. Eine besondere Fähigkeit ist das Reisen durch die Zeit. Das Spiel wird im Herbst für PC und Mac auf Steam erscheinen. Auf der Website kann es bereits vorbestellt werden.

A Room Beyond

Das Point&Click-Adventure ist im Juni auf Steam für PC und Mac erschienen. Es handelt von der philosophischen Frage der menschlichen Existenz; eingebettet in einer Horror-Story. Es gibt auch eine Demo.

Aegis Defenders

In diesem Action/RPG Platformer versucht man als Bart und Clu die Gegner zu besiegen. Das Spiel ist seit 2014 in Entwicklung und auf der Website können die Fortschritte nachgelesen werden.

AER – Memories of Old

Diese Exploration, wo man zwischen dem Mädchen Auk und der Vogelform wechseln kann, wird noch in diesem Jahr auf Steam für PC veröffentlicht.

All I Have is Time

Zu diesem Spiel von den Entwicklern THREAKS sind noch keine Informationen bekannt.

Another Lost Phone: Laura’s Story

In diesem Spiel findet man ein Handy und versucht so deren Besitzer ausfindig zu machen. Es wird im Herbst auf Steam für PC, iOS und Android erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Ary and the secret of seasons

In diesem Action-Adventure spielt man Ary, die die erste weibliche Hüterin der Jahreszeiten werden möchte. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Away: Journey to the Unexpected

Bei diesem First-Pirson-Shooter versucht man Aliens zu rekrutieren, die man dann auch spielen kann. Das Spiel wird noch in diesem Jahr für PC auf Steam erscheinen und für die PS4, Switch und Xbox One. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Battle Bolts

Im rundenbasierten Actionspiel müssen die Bewegungen im Vorhinein prorammiert werden. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Behind Stars and Under Hills

In diesem Adventure spielt man eine Frau, die sich auf die Suche nach ihrem Vater macht und dabei viele Dungeons erkunden muss. Screenshots gibt es auf der Website.

Black The Fall

Bei diesem Puzzle-Plattformer muss man versuchen vor den Kommunisten zu fliehen. Es ist im Juli auf Steam für PC, PS4 und Xbox One erschienen.

Blind

Bei diesem Horror-Adventure wacht man als blindes Mädchen in einem Haus auf. Durch Echoes versucht man sich zu orientieren und Puzzles zu lösen. Es erscheint für PC und PS4 mit VR. Mehr Eindrücke gibt es auf der Website.

Chaos auf Deponia

Das Point&Click-Adventure ist der zweite Teil der Trilogie um den Chaoten Rufus am Müllplaneten Deponia, der zu seiner geliebten Goal auf der Raumstation Elysium möchte. Das Spiel ist 2012 für PC, Mac und Linux auf Steam erschienen.

Code 7 – Episode 1: Threading

Wie im Preview erklärt wird es fünf Episoden geben, wobei Episode 0 seit September 2016 kostenlos erhältlich ist. Episode 1 wird am 11. August für PC, Mac und Linux auf Steam erscheinen. Es handelt sich um ein Text-Adventure, das man ausschließlich über einen Computer steuert. Weitere Informationen findet man auf der Website.

Dead Cells

Der Action-Platformer generiert prozedural Levels, wo man ständig sterben kann. Das Spiel ist im Mai als Early Access für PC auf Steam erschienen.

Dead In Vinland

Bei diesem Survival Management muss man dem Wikinger Eirik und seiner Familie helfen auf der Insel zu überleben. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Deru – The Art of Cooperation

Bei diesem Spiel müssen abstrakte Puzzles kooperativ zu Zweit gelöst werden. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Dimension Drive

Dieser Shooter spielt im Weltraum und man steuert zwei Schlachten auf einmal. Es ist seit Februar auf Steam für PC, Mac und Linux in Early Access.

Distance

Dabei handelt es sich um ein Rennspiel auf futuristischen Strecken. Es ist seit 2014 als Early Access für PC, Mac und Linux auf Steam.

Downward Spiral: Prologue

Dieses Action-Adventure für VR am PC ist im März auf Steam erschienen und gibt einem das Gefühl von Schwerelosigkeit ohne dass einem davon schlecht wird.

DYO

Bei diesem kooperativen Puzzle für zwei Spieler muss man versuchen den Minotaurus durch das Labyrinth zu führen. Auf der Website ist eine kostenlose Demo verfügbar.

EVERSPACE

Dieser Action-Shooter spielt im Weltall. Das Spiel ist im Mai für PC und Mac auf Steam und für die Xbox One erschienen. Es unterstützt auch VR.

FAR: Lone Sails

Hier steuert man ein Fahrzeug durch die Wüste. Es wird 2018 auf Steam für PC, Mac, PS4 und Xbox One erscheinen.

Felix The Reaper

Felix möchte Betty mit einem Tanz die Liebe gestehen. Das Problem dabei ist, dass er für den Tod arbeitet und sie für das Leben. Dazu müssen Rätsel mit Schatten gelöst werden. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

FOX n FORESTS

Im Action-Platformer steuert man den Fuchs Rick, der die Jahreszeiten ändern kann. Das Spiel wird noch in diesem Jahr für PC erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Frostpunk

Hier geht es um eine Gesellschafts-Simulation, die in der zweiten Hälfte des Jahres für PC erscheinen soll. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Fugl

Hier erkundet man als Vogel die Welt. Auf Steam ist es bald für PC und Mac als Early Access für VR erhältlich. Versionen für iOS und Android sollen folgen.

GRIDD: Retroenhanced

Der Shoot’em Up ist den Arcade-Spielen angelehnt. Es ist im Mai auf Steam für PC, Mac, Linux und die Xbox One erschienen.

Halcyon 6: Starbase Commander

Dabei handelt es sich um ein Strategie RPG. Es ist im September 2016 auf Steam für PC, Mac und Linux erschienen. Ab 10. August wird nur mehr die Lightfield Edition erwerbbar sein.

Heavy Metal Machines

Dieses MOBA ist Jänner als Early Access und Free2Play auf Steam für PC erhältlich.

I Hate Running Backwards

In diesem Shoot’em Up in der Welt von Serious Sam steckt man im Raum/Zeit-Kontinuum fest. Es wird für PC, Xbox One und PS4 erscheinen.

Jengo

In diesem Point&Click-Adventure geht es um zwei Welten, die miteinander verschmelzen: In der Stadt Old Meta sind die Bewohner süchtig nach Alkohol und Glücksspielen, währenddessen sucht Jeff nach seiner Bestimmung. Das Spiel wird 2018 auf Steam für PC erscheinen. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Keyboard Sports – The final tribute

Bei diesem Action-Adventure werden alle Tasten der Tastatur benötigt. Das Spiel wird Anfang 2018 für PC, Mac und Linux erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Legrand Legacy

Dieses JRPG spielt in einer handgezeichneten Welt. Es wird im September für PC auf Steam erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Light Fall

Der Platformer spielt in Numbra, wo die Dunkelheit mittels Licht vertrieben werden muss. Das Spiel erscheint im März 2018 auf Steam für PC, Mac, PS4 und Xbox One.

LIGHTFIELD

Dabei handelt es sich um ein abstraktes Rennspiel der österreichischen Entwicklern Lost in the Garden. Es wird im Sommer für PS4 und Xbox One erscheinen. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Lonely Mountains: Downhill

Bei diesem Spiel fährt man mit dem Rad durch den Wald und versucht gegen keine Hindernisse zu stoßen. Es soll Anfang/Mitte 2018 für PC und Mac erscheinen. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Megaton Rainfall

Ziel des Spiels ist es die Aliens von einer Invasion der Erde abzuhalten. Dabei sollte man mit seiner Superkraft nicht irrtümlich die Wolkenkratzer zerstören. Es erscheint für die PS4 und auch mit VR. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

Moonlighter

In diesem Action-RPG schlüpft man in die Rolle von Will, einem Verkäufer in Rynoka, der ein Held werden möchte. Das Spiel wird noch in diesem Jahr für PC, Mac und Linux auf Steam veröffentlicht werden. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Moons of Madness

Bei diesem psychologischen Horror-Spiel schlüpft man in die Rolle des Astronauten Shane Newehart, der seltsame Erlebnisse auf der Forschungsstation Trailblazer Alpha am Planeten Mars hat. Das Spiel wird im 1. Quartal 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

MOTHERGUNSHIP

Dieser First-Person-Shooter wartet mit zufallsgenerierten Aliens und großen Bossen auf. Das Spiel wird für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Necrosphere

Agent Terry Cooper stirbt und landet in der Necrosphere, von wo er versucht über Portale in die normale Welt zurückzukehren. Der Platformer soll im September für PC, Mac und Linux erscheinen. Auf Steam gibt es schon eine Demo.

Nine Parchments

Das Action-RPG möchten die Magier gerne eine Abkürzung ihres Trainings zu den Nine Parchments machen. Das Koop-Spiel soll noch in diesem Jahr für PC auf Steam, PS4, Switch und Xbox One erscheinen.

No Heroes Here

Bei diesem Tower-Defense-Spiel müssen die Schlösser vor Horden von Gegnern beschützen, weil alle Helden von Noobland verschwunden sind. Es soll im September erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

No Truce With The Furies

Bei diesem RPG finden die Kämpfe als Dialoge eines Polizisten statt. Das Spiel wird für PC erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Nova Nukers!

Dieser Arena Shooter ist für bis zu vier Personen gedacht. Das Spiel hätte schon letztes Jahr für PC, Mac und Konsolen erscheinen sollen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Oh My Godheads

Bei diesem Actionspiel für bis zu vier Personen muss man wie bei Capture-the-flag den Godhead zum Ziel bringen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Orwell

Bei dieser Exploration muss das Internet durchsucht werden um mögliche Terroristen zu finden. Es ist im Oktober 2016 auf Steam für PC, Mac und Linux erschienen. Dort gibt eine Demo, bei der die erste von fünf Episoden gespielt werden kann.

Pankapu

Bei diesem farbenfrohen Platformer muss Gangreyn, der Prinz der Alpträume, besiegt werden. Dafür kann man zwischen den drei Rollen Krieger, Bogenschütze und Magier wechseln. Die erste Episode it seit September 2016 auf Steam für PC, Mac und Linux erhältlich. Die restlichen sollen diesen September folgen.

Planetoid Pioneers

Das Spiel ist eine Mischung aus Crafting, Survival und Exploration. Seit 2016 ist es als Early Access auf Steam erhältlich. Auf der Website von Data Realm gibt es weitere Informationen.

Pressure Overdrive

In einem Steam-Buggy fährt man durch Welten und muss die verrückten Gegner abschießen. Das Shoot’em Up ist im Juli für PC, Mac, Linux, PS4 und Xbox One erschienen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Reverse: Time Collapse

Im Jahr 2047 passiert ein Unfall, sodass man die Zeit zurückreist. Nun gilt es die verschiedenen Ereignisse wie WikiLeaks oder 9/11 so zu ändern, damit der Unfall nicht passiert. Das Action-Adventure wird für PC erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

RITE of ILK

Mokh und Tarh sind miteinander verbunden und können nur kooperativ gesteuert werden um Rätsel zu lösen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Russian Subway Dogs

Als Streunerhund muss man versuchen in Moskau zu übeleben. Das Action-Spiel soll noch dieses Jahr für PC und Mac auf Steam erscheinen. Auf der Website gibt es einen Prototypen zum Ausprobieren.

Semblance

Bei diesem Platformer kann auch die Welt selbst verformt werden. Es wird 2018 für PC und Mac erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Shift Quantum

In einer schwarz-weißen Welt, die auch Knopfdruck invertiert werden kann, müssen Rätsel gelöst werden. Das Spiel wird Anfang 2018 für PC und Mac erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

SKARA The Blade Remains

DiesesKampfspiel für bis zu sechs Spieler ist seit September als Free2Play in Early Access für PC auf Steam. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Slime-san

Bei diesem Platformer steuert man einen grünen Schleim. Es ist om April für PC, Mac und Linux auf Steam erschienen. Eine Version für PS4, Switch und Xbox One ist in Arbeit.

Solo

Bei diesem Spiel schlüpft man in die Rolle eines Seglers, der Rätsel lösen muss. Es soll auf Steam veröffentlicht werden. Auf der Seite der Kampage gibt es mehr Informationen.

Starlit Archery Club

Dieses Free2Play fürSmartphones ist ein Mix aus Puzzles und Strategie. Es soll im dritten Quartal erscheinen und scheint etwas mit den Hauptfiguren aus Starlit Adventures zu tun haben.

Staxel

Dabei handelt es sich um eine Farm- und Dorfsimulation. Es wird im Jänner 2018 auf Steam erscheinen. Auf der Website kann bereits eine frühe Version für PC gekauft werden.

Stifled

Bei diesem VR Horror-Adventure sieht man nur durch Geräusche, muss aber übers Mikrofon leise sein, damit einen die Feinde die Angst nicht sehen. Es erscheint noch dieses Jahr für die PS4. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Stormbound: Kingdom Wars

Bei diesem Kartenspiel kämpfen vier Königreiche um die Herrschaft. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Strikers Edge

Bei diesem Kampfspiel treten mittelalterliche Krieger gegeneinander an. Es soll noch in diesem Jahr auf Steam für PC und PS4 erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

sU and the Quest for meaning

Dabei handelt es sich um einen endlosen Platformer, der zufällig generiert wird und unterwegs ein paar Puzzles zum Lösen hat. Es oll noch im Sommer auf Steam für PC, Mac, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Super Fancy Pants Adventure

Der Platformer wird im August auf Steam für PC und Mac erscheinen.

The Inner World – Der letzte Windmönch

Bei diesem Spiel handelt es sich um den zweiten Teil des Point&Click-Adventures in der Welt Asposien, das von Flötennasen bewohnt wird. Der Vorgänger ist 2013 und auch dieser wird für fast alle Plattformen erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

The InnerFriend

Bei dieser Erzählung folgt mn den mysteriösen Schatten, die zu den Ängsten der Kindheit führen. Mehr Informationen gibt es hier.

The Trail: Frontier Challenge

Bei diesem Adventure landet man in einer neuen Welt um die höchsten Berge mit den schönsten Kleidern zu besteigen. Das Spiel wird im Sommer auf Steam für PC und Mac erscheinen.

Think of the Children

Bei dieser Simulation schlüpft man in die Rolle der Eltern um auf die Kinder aufzupassen. Das Spiel erscheint im dritten Quartal auf Steam für PC.

Tiny Tanks

Bei diesem Spiel kämpft man in Panzern gegeneinander. Es soll Angang 2018 auf Steam erscheinen. Weitere Informationen gibt es hier.

UnderRaid

Bei diesem Strategiespiel versucht man seine Basis vor Monstern zu beschützen und Dungeons zu erobern. Es soll für PC, Mac und Linux erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

Unforeseen Incidents

In diesem Adventure sieht Harper Pendrell eine Frau auf der Straße sterben. Von dort aus zieht eine Epidemie durchs Land, der er versucht zu stoppen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.