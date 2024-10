News Game City 2024: Line-up

Oktober bedeutet wieder es ist Zeit für die Game City im Wiener Rathaus. Beim Pre-Opening konnte ich schon einen ersten Blick auf die Aussteller werfen und Ja - es ist besser als letztes Jahr.

Gleich nach dem Eingang auf der Seite des Rings befindet sich öinks ein Cosplay Zelt. Hier gibt es Autausch und Fotomöglichkeiten von Star Wars 501st Austrian Garrison, Sportunion Lightsaber Battleshow, AJ Designs GmbH und Jurrassic Park. Die Parade zieht am Samstag um 14 Uhr vom Museumsquartier hierher.

Auf der rechten Seite ist wieder der Market Place aufgebaut. Hier kann man Merchandise inkl. zahlreicher Mystery Boxen von folgenden Firmen kaufen und auch Disney Lorcana Trading Card Game ausprobieren:

Butti Cards e.U.

Chibi Akihabara

Estatic Anime

Fanopolis

Fiction Island Distribution

Figuravilag KFT

Hayuko

Pauls Merch Corner

Satori

Silver Dragon Sabers UG (haftungsbeschränkt)

The Dungeon Master

VELM Sp Zoo

Hinter dem Rathauspark hat SCHUSS (PARCOURS) – BE COOL mit Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten eine Strecke aufgebaut, auf der man E-Scooter ausprobieren kann. Auch Tesla Motors Austria GmbH hat Autos zum Probesitzen und Informieren ausgestellt. Bei Bank Austria – Member of UniCredit bzw. UniCredit Bank Austria AG kann man einen Escape Room spielen. Wer hungrig ist, kann sich bei Ruckenbauer Langos, Espressomobil Service GmbH & Co KG, I EAT VIENNA, Bulls Burgers, Brunhildenaturgut, Charly South GmbH, Dominic Josef Engstler, Red Bull GmbH oder TKIT Betriebsges.m.b.H. Essen kaufen. Wer Glück hat, kommt gerade vorbei, wenn Chips-Kostproben von Pringles verteilt werden. Wer den QR-Code des kostenlosen Vorteilsclub der Stadt Wien bzw. stadt wien marketing gmbh – Vorteilsclub der Stadt Wien herzeigen kann, darf am Glücksrad drehen und bekommt z.B. einen Hut oder ein Jo-Jo. Von FLIP LAB Millennium City FlexCo & Co KG gibt es ein Trampolin mit Glücksrad.

Danach geht es hinein in die Volkshalle. Hier kann man sich einerseits über den E-Sports bei AREA52, Austrian Force, E-Sport Verband Österreich, EsportConnect, eSports Mostviertel und Sissi State Punks informieren und z.B. Fall Guys spielen. Andererseits gibt es einen Stempelpass, wo man bei folgenden Firmen ein Spiel (z.B. Just Dance, Overcooked) ausprobieren muss und dann mit einem Kran versuchen kann einen Gewinn zu erwischen.

A1 Telekom Austria AG

Samsung Electronics Austria GmbH

FRITZ!Box

Kelly’s

Kia

Geizhals

McDelivery

druck.at

Im überdachten Arkadenhof ist die Bühne aufgebaut, wo es immer wieder Spiele mit Gewinnen gibt. Zusätzlich kann man sich bei folgenden Ausstellern informieren und basteln:

CONPASS

Cosplay Repair Station

EDIC

Hitradio Ö3

Pegasus Spiele

Spieleabend.wien

STABILO International GmbH

RN Choco Caramel Kft

Ghostbusters Vienna

ProSiebenSat1 Puls4 GmbH

Vienna Comix

Hinauf auf die Feststiege und am Gang zum Festsaal sieht man Stände der folgenden Aussteller:

Cosplay Entertainment Austria

Kindernothilfe Österreich

Oscar Stories (HeyQQ GmbH)

easystaff human & resources GmbH

Vire Venues GmbH

Im Festsaal kann man die Hardware von folgenden Firmen ausprobieren:

Gaming-Notebooks

AOC Monitore

ASUS

CORSAIR

ERAZER

JOULE PERFORMANCE

LENOVO

LOGITECH

META

MSI

Media Markt Österreich

Weiters stehen folgende Spiele zur Auswahl:

Final Fantasy XIV Online Dawntrail (Release 02.07.2024)

Harry Potter: Quidditch Champions (Release 03.09.2024)

Hogwarts Legacy (Release 10.02.2023)

Lego Fortnite (Release 07.12.2023)

Lego Harry Potter Collection (Release 08.10.2024)

Mario Kart 8 (Release 28.04.2017)

Pikmin 4 (Release 21.07.2023)

Princess Peach: Showtime (Release 22.03.2024)

Prince of Persia: The Lost Crown (Release 18.01.2024)

SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel Release 04.10.2024)

Super Mario Bros Wonders (Release 20.10.2023)

Super Mario Party Jamboree (Release 17.10.2024)

Tekken 8 (Release 26.01.2024)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Release 26.09.2024)

Auch im Festsaal unter dem Säulengang findet man die Indie Arena von FM4. Hier kann man die Spiele der folgenden unabhängigen Entwicklerstudios probieren:

Aarona – das Pixel Game (Action-Plattformer von Franz Zwerschina)

A Pirate’s Knife For Me (Geschicklichkeitsspiel von Christian Hübel)

A Webbing Journey (Exploration von Fire Totem Games GmbH)

Befreie die Wiener von ihrem Grant (Hybrides Spiel von City Games Vienna KG)

Chonky – From Breakfast to Domination (Rollenspiel von Enhydra Games)

Cosmic Resistance (Strategiespiel von We Cure Boredom)

Crowded (Aufbauspiel von Nestwork Team)

Demon Loop (Kartenspiel von Magnolia Games/ Enhydra Games)

Dusk Punk (Survival)

Edenfall: Legacy of the First Wardens (Action-Adventure von Everflux Games)

Electric Alps (Puzzle von Dirty Paws Studio)

Helios Horizon (Actionspiel von Enhydra Games)

Imagine Earth (Strategiespiel von Serious Bros.)

Koshari Defense (Strategiespiel von Techno Mensa Studios)

Lucia’s Lucid Lullabies (Platformer von Sam & Clemens)

Monster Hunter (Hybrides Spiel von City Games Vienna KG)

Nion Forge (Kampfspiel von Richard Puhr)

Office Survivor (Geschicklichkeitsspiel von We Cure Boredom)

Slopecrashers (Rennspiel von Byteparrot)

Spirebound (Platformer von Fabianmakesgames)

SuperMallTycoon (Aufbauspiel von twonodes)

Synth Cycles (Rennspiel von HTL Spengergasse)

The Shepherd: Black Sheep (ein Schafhirte-Simulator von Bandaloop)

Through The Galaxy (Rollenspiel von Birnchen Group)

Trapped Out (Partyspiel Smallhouse-games)

Am Ende des Saales bei Nordbuffet kann man sich bei folgenden Firmen über die wissenschaftlichen Aspekte von Videospielen informieren:

Donau Universität Krems

Bundeskanzleramt Sektion VI – Familie und Jugend

Bundesstelle für die Positivprädikatisierung von digitalen Spielen

FROG Vienna

Wirtschaftsagentur Wien

Am Ende des Gaming Rooms befindet kann man sich über Job-Angebote informieren und dazupassende Spiele ausprobieren. Dahinter befindet sich die Retro Area, zum Beispiel mit einem großen NES, Pacman, Donkey Konga und Pump It Up DX. Dies wird von diesen Ausstellern zur Verfügung gestellt:

Kautzner Computer Museum

RETURN Magazin

Danach folgen die Back Rooms, also die Bereiche, die nur von 16- bzw. 18-Jährigen besucht werden dürfen. Dort warten folgende Aussteller: