Game City 2019: Line-ups

Vom 18. bis 20. Oktober 2019 findet wieder die Game City im Wiener Rathaus statt. Bei freiem Eintritt kann am Freitag von 9 bis 18 Uhr gespielt werden plus einer Lange Nacht der Spiele, für die man sich vorher registrieren musste. Am Wochenende hat die Game City jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Mit welchen Spielen man vor Ort rechnen kann, verrät dieser Artikel.