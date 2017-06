News E3 2017: Nintendo

Wer bei der E3 in Los Angeles auch nicht persönlich anwesend sein kann, findet hier eine Auflistung aller Streams von Nintendo.

Übersicht

Livestream Events

Nintendo wird auch den Spielern zu Hause genügend Möglichkeiten geben die E3 auf Twitch mitzuverfolgen.

Weitere Informationen zu Nintendo auf der E3 gibt es hier.

Nintendo Treehouse: Live at E3

Di 13. Juni ab 18:30

Mi 14. Juni ab 19:00

Do 15. Juni ab 19:00

Die Mitglieder von Nintendo Treehouse stellen gemeinsam mit Entwicklern und anderen Spiele-Experten das Nintendo Line-up vor. Begonnen wird mit den Switch-Spielen Super Mario Odyssey und Pokémon Tekken DX.

Tuniere

2017 Splatoon 2 World Inkling Invitational

Di 13. Juni ab 23:30.

4 Team aus den USA, Japan, Europa und Australien/Neuseeland bestehend aus je 4 Teilnehmern treten in verschiedenen Rangkampf-Modi gegeneinander an. Zuvor hatten sich die Teilnehmer in regionalen Kämpfen behauptet und sich so für das Finale auf der E3 qualifiziert.

Pokémon Tekken DX Invitational

Mi 14. Juni ab 19:30

Insgesamt 8 YouTube- und Twitch-Stars werden per Zufallsprinzip in 2er-Teams geteilt. Das erste Teammitglied muss bei den Kämpfen immer einen der neuen Charaktere des Spiels verwenden, während der zweite auch unter den Alten wählen darf.

2017 ARMS Open Invitational

Do 15. Juni ab 00:30

4 professionelle Kampfspieler treten gegen 4 E3-Besucher an, die sich am Nintendo-Stand qualifizieren müssen. Gespielt werden Einzelkämpfe nach dem K.o.-System.