News E3 2017: Das Wichtigste von Ubisoft

Während der E3 hat Ubisoft einige Nachfolgerspiele angekündigt, aber auch ein paar Erscheinungstermine verraten.

Übersicht

Assassin’s Creed Origins

PC, PS4, Xbox One

Action-Adventure

27. Oktober 2017

Im zehnten Teil der Serie geht es ins Alte Ägypten um alleine die Templer zu besiegen.

Beyond Good & Evil 2

Action-Adventure

Hierbei handelt es sich um ein Prequel des 2003 erschienenen Spiel. Weitere Informationen sind nicht bekannt.

Far Cry 5

PC, PS4, Xbox One

Shooter

27. Februar 2018

Schauplatz ist das fiktive Dorf Hope County in Montana. Dort schließt man sich dem Widerstand gegen die Sekte Eden’s Gate, die vom Propheten Joseph Seed angeführt wird.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Switch

RPG + Exploration

29. August 2017

Die Rabbids werden als Peach und Luigi verkleidet nach Mushroom Kingdom teleportiert und stehen Mario zur Seite. Im Verlauf der Geschichte kommen noch fünf weitere Gefährten hinzu. Jeder Charakter hat andere Fähigkeiten. Im rundenbasierten Kampf können die Teamkameraden auch als Trampolin missbraucht werden. Getroffene Figuren sterben nicht, sondern werden zum Start zurückgesetzt. Daher ist nicht das Ziel alle Gegner zu eliminieren, sondern zu einem bestimmten Bereich zu kommen. Im Level aus der Demonstration gab es Mauern, die nach mehreren Treffern zerstört wurden und Röhren um schnell an einen anderen Platz zu gelangen. Später soll es noch Levels geben, die in großer Höhe spielen. In der Welt können zahlreiche Münzen eingesammelt werden, mit denen das Schloss schrittweise erweitert wird.

Skull and Bones

PC, PS4, Xbox One

Action

Herbst 2018

Als Piraten bestehen die Aufgaben aus dem Bauen von Schiffen um lukrative Handelsrouten zu überfallen und feindliche Kapitäne zu töten.

South Park: Phone Destroyer

Android, iOS

Strategie

2017

Hierbei handelt es sich um ein Free-to-Play-Spiel, bei dem man in Echtzeit in verschiedenen Kostümen kämpft und Sammelkarten erhält. Ob hier der kanadische Teufel dahinter steckt?

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

PC, PS4, Xbox One

RPG

17. Oktober 2017

Nachdem der Erscheinungstermin verschoben wurde, ist nun fix, wann der Nachfolger von „Der Stab der Wahrheit“ erscheinen wird.

Starlink: Battle for Atlas

PS4, Switch, Xbox One

Action-Adventure

Herbst 2018

Mit einem eigenen Raumschiff macht man sich auf die Reise um den Stern Atlas von Feinden zu retten.

Steep: Road to the Olympics

PC, PS4, Xbox One

Sportspiel

5. Dezember 2017

Mit der Erweiterung kann man sich auf die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang (Südkorea) einstimmen. Dazu kommen die Sportarten Abfahrt, Slopestyle, Halfpipe, Riesenslalom, Super G und Big Air.

The Crew 2

PC, PS4, Xbox One

Rennspiel

Anfang 2018

Im zweiten Teil kann man neben Autos auch mit Motorrädern, Booten und Flugzeugen an Rennen teilnehmen.

Transference

PC (Oculus Rift, HTC Vive), PS4 (PSVR), Xbox One

Adventure

Frühling 2018

Im psychologischen Thriller muss das Geheimnis einer Familie aufgedeckt werden, indem die Rätsel in den Gedanken gelöst werden.

Hier kann man sich nochmals die gesamte Pressekonferenz von Ubisoft ansehen.