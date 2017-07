News E3 2017: Das Wichtigste von Nintendo

Wie schon in den vorigen Jahren präsentierte Nintendo ihre Spiele an drei Tagen für jene, die an der E3 nicht persönlich dabei sein können, mittels Spotlight und Live Treehouse.

Übersicht

ARMS

Switch

Kampfspiel

16. Juni 2017

Obwohl das Spiel bereits erschienen ist, konnte man bei den Turnieren spannende Moves sehen.

Ever Oasis

3DS

RPG-Abenteuer

23. Juni 2017

Die Aufgabe des Spielers darin besteht einer Oase Leben einzuhauchen, indem die Bevölkerung verschiedene Gegenstände verkauft, die in Dungeons gefunden wurden. Nähere details gibt es im Review.

Fire Emblem Warriors

Switch

Actionspiel

Herbst 2017

Im Colosseum-Modus gibt es zusätzliche Szenarien, wo zum Beispiel das Schloss gestürmt wird, während man von allen Seiten angegriffen wird. Zusätzlich gibt es zwei neue amiibo von Chrom und Tiki.

Just Dance 2018

Switch/Wii U/Wii

Tanzspiel

26. Oktober 2017

Bisher bestätigt von den 40 Songs sind:

24K Magic – Bruno Mars

Automaton – Jamiroquai

Bubble Pop – Hyuna

Chantaje – Shakira ft. Maluma

Daddy Cool – Groove Century

Love Ward – Hatsune Miku

Make It Jingle – Big Freedia

Naughty Girl – Beyoncé

Rockabye – Clean Bandit ft. Jean Paul & Anne-Marie

Side to Side – Ariana Grande ft. Nicki Minaj

The Way I Are (Dance With Somebody) – Bebe Rexha ft. Lil Wayne

Neu sind tägliche Quests, Belohnungen und 8 Choreographien für Kinder. Just Dance Unlimited mit über 300 Liedern ist für die ersten drei Monate kostenlos.

Kirby (Arbeitstitel)

Switch

2018

Es dürfte ein vier Spieler Koop werden. Mehr ist noch nicht bekannt.

Mario & Luigi Superstar Saga + Bowsers Schergen

3DS

RPG Kampf

6. Oktober 2017

Dabei handelt es sich um eine mit einem Easy-Modus. Die Geschichte handelt wieder davon, dass Peachs Stimme gestohlen wurde. Im Zusatz Schergen-Saga: Findet Bowser schlüpft man in die Rolle der Bösewichte wie zum Beispiel von Gumba. Als amiibo gibt es Gumba und Troopa.

Metroid Prime 4

Switch

Action-Adventure

Mehr als einen Hinweis, dass das Spiel in Arbeit ist, gibt es leider nicht.

Metroid: Samus Returns

3DS

Action-Platformer

15. September 2017

Die Neuauflage von Metroid 2 bringt auch neue Inhalte wie Aeion-Kräfte, Melee-Konter und 360-Grad-Zielerfassungsmodus. Es unterstützt die amiibo Samus, Zero Suit Samus sowie die neuen Samus Aran und Metroid.

Miitopia

3DS

RPG

28. Juli 2017

Wie bei Tomodachi Life spielen die selbst erstellten Miis eine große Rolle. In Trios machen sie sich auf den Weg um Feinde zu besiegen. Stärkung gibt es mit Essen, wobei nicht Jeder alles mag. Es lassen sich auch Freundschaften knüpfen und vielleicht die große Liebe finden. Mit amiibo können weitere Outfits freigeschalten werden. Ab 22. Juni gibt es auch eine Demo im eShop.

Pokémon Tekken DX

Switch

Beatm ‚em up

22. September 2017

Insgesamt wird es 20 verschiedene Pokémon geben. Durch einfache Button-Kombinationen soll das Spiel sehr anfängerfreundlich sein.

Rocket League

Switch

Sportspiel

Herbst 2017

Die Autoball-Matches können auch gegen Spieler am PC oder der Xbox One ausgetragen werden. Zusätzlich gibt es auch exklusive Autos und Hüte.

Pokémon (Arbeitstitel)

Switch

RPG

Mehr als das Genre ist noch nicht bekannt.

Sonic Forces

Switch, PC, PS4, Xbox One

Platformer

Sommer 2017

Als moderner und klassischer Sonic muss Dr Eggmann besiegt werden, der Hilfe von einem unbekannten Bösewicht namens Infinte hat.

Super Mario Odyssey

Switch

Plattformer

27. Oktober 2017

Mario erlebt sein neuestes Abenteuer in einer 3D-Welt, die frei erkundet werden kann. Ohne Zeitlimit trifft man auf süße Wesen und lustige Situationen wie die Verwandlung in 2D, auf Kanonen reiten oder Strommasten entlangrutschen. Immer dabei ist sein Hut Cappy, der mit der Bewegungssteuerung auf Gegner geworfen werden kann, wodurch Mario in deren Haut schlüpfen und sie fortan steuern kann. Unterwegs können neben den gewohnten gelben auch spezielle lila Münzen, mit denen Outfits und Souvenirs zum Dekorieren von Marios Schiff, eingesammelt werden. In jedem Abschnitt ist außerdem ein Halbmond versteckt, der als Treibstoff für das Raumschiff zählt. Sollte man einmal das Zeitliche segnen, kostet das nur 10 gelbe Münzen und man kann fast an derselben Stelle weitermachen, wo man aufgehört hat. Auch neue Bosse wie Harriet gibt es, deren Schwachstelle herausgefunden werden muss. Zusätzlich erscheinen drei neue amiibo, die Mario, Peach und Bowser im Hochzeitsoutfit zeigen.

Splatoon 2

Switch

Shooter

21. Juli 2017

In den Videos kann man sich schon einen ersten Eindruck von den neuen Waffen, Outfits und Karten sowie den Modi machen.

Sushi Striker: The Way of Sushido

3DS

Action Puzzle

2018

Ziel ist es farbliche passende Teller zu stapeln und diese auf den Gegner zu werfen. Das Ganze ist etwas schwer zu verstehen, daher sollte am besten das Video angesehen werden. Es gibt auch einen 2-Spieler-Modus.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Switch

Action-Adventure

Winter 2017

Diese Version bietet zusätzlich das Master-Schwert, das Hylia-Schwert und das Outfit von Link. Weitere Items gibt es mit den amiibo. Inkludiert sind auch die DLCs Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn.

The Legend of Zelda – Breath of the Wild (DLC)

Switch/Wii U

Action-Adventure

30. Juni 2017 / Winter 2017

Im DLC „Die legendären Prüfungen“ muss Link sich durch 45 Räume kämpfen um am Ende die Macht des Schwertes immer zu haben. Später erscheint dann noch der DLC „Die Ballade der Recken“. Neue amiibo gibt es von Daruk, Mipha, Revali und Urbosa.

Xenoblades Chronicles 2

Switch

RPG

Herbst 2017

Yoshi (Arbeitstitel)

Switch

Plattformer

2018

Diesmal landet Yoshi in einer Welt, in der alles aus Karton gebastelt ist. Wie bei einem Diorama kann man dem Vorder- und Hintergrund interagiert werden. So klappen wunderschöne Brücken auf, man klettert mit Hilfe von Magneten oder man muss vor Nashörnern oder Krokodilen davonlaufen. Es gibt auch die Möglichkeit ein Level von der anderen Seite aus zu spielen um Dinge zu sehen, die sonst versteckt sind. Einzusammeln gibt es gelbe und seltenere rote Münzen, sowie sechs Blumen. Im 2-Spieler-Modus kann man sich gegenseitig verschlucken oder gemeinsam springen um auf die andere Seite katapultiert zu werden.

Hier kann Nintendo Spotlight, Day 1, Day 2 und Day 3 nochmals angesehen werden.