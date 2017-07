News E3 2017: Das Wichtigste von Microsoft

Im Mittelpunkt der Präsentation stand die Xbox One X. Neben neuen Informationen zu bereits angekündigten Spielen, wurden auch viele Indie-Spiele vorgestellt.

Übersicht

Crackdown 3

PC, Xbox One

Action-Adventure

7. November 2017

Das Gameplay wird den Vorgängern ähneln, bis auf dass auch Teile der Welt zerstört werden können.

Forza Motorsport 7

PC, Xbox One

Rennspiel

3. Oktober 2017

Neben zahlreichen Autos, die beliebig zusammengestellt werden können, können nun auch die Fahrer angepasst werden. Neu ist die Strecke in Dubai und ein dynamisches Wetter.

Halo Wars 2 Expansion

PC, Xbox One

Strategie

Herbst 2017

Bei der Erweiterung „Awakening the Nightmare“ gibt es eine neue Kampagne, zwei Maps und einen kooperativen Multiplayer-Modus.

Minecraft

PC, Switch, Xbox One

Open World

Sommer 2017

Damit sollen die Versionen auf den unterschiedlichen Plattformen vereinheitlicht werden und auch Crossplay ermöglichen.

Ori and the Will of the Wisps

PC, Xbox One

Plattformer

2018

Mehr als ein kurzes Video über den Nachfolger von Ori and the Blind Forest ist nicht bekannt.

Sea of Thieves

PC, Xbox One

Action-Adventure

Anfang 2018

Mehrere Spieler bereisen als Piraten die Welt.

State of Decay 2

PC, Xbox One

Survival

Frühling 2018

Im Nachfolger geht es darum gemeinsam mit anderen Spielern den Zombies zu entkommen.

Super Lucky’s Tale

Xbox One

Plattformer

7. November 2017

Über den Nachfolger des damals nur auf der Oculus Rift erschienen Spiels mit einem Fuchs als Hauptfigur ist bisher nur wenig bekannt.

ID@Xbox

Über diese Plattform können Entwicklerstudios ihr Spiel für die Xbox One publishen. Angekündigt wurden folgende Spiele:

ARK: Survival Evolved

Linux, Mac, PC, PS4, Xbox One

Survival

8. August 2017

Das Spiel von Studio Wildcard ist seit 2015 in Early Access und hat nun einen endgültigen Erscheinungstermin.

Ashen

PC, Xbox One

Action-RPG

Im Spiel von Aurora44 schlüpft man in die Rolle eines Wanderers in einer von Asche bedeckten Welt. Dort trifft man auch auf andere Spieler und kann sich entscheiden mit ihnen zusammenzubleiben oder nicht.

Astroneer

PC, Xbox One

Adventure

Das Spiel von System Era Softworks ist seit Ende 2016 in Early Access. Die komplette Welt kann nach Belieben verändert werden um Resourcen zu gewinnen, mit denen hilfreiche Tools gebaut werden können.

Battlerite

PC

Kampfspiel

Das Spiel von Stunlock Studios ist seit 2016 in Early Access. In 2-vs-2 und 3-vs-3 Kämpfen versucht man zu gewinnen, indem man einen der Champions steuert, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben.

Black Dessert Online

PC, Xbox One

MMORPG

Anfang 2018

Das Spiel von Pearl Abyss ist bereits im Mai für PC erschienen und wurde nun für die Xbox One angekündigt.

Brawlout

PC, PS4, Xbox One

Kampfspiel

Das Spiel von Angry Mob Games ist seit April für PC in Early Access. Versionen für die Konsolen kommen später.

Conan Exiles

PC, Xbox One

Survival

16. August 2017

Das Spiel von Funcom ist seit Jänner für PC in Early Access. Am 16. August gibt es auch eine kostenlose Erweiterung.

Dark and Light

PC, Xbox One

MMORPG

2017

Das Spiel von Snail Games USA, das eine Neuauflage von 2006 ist, wird zuerst als Early Access erscheinen.

Dunk Lords

PC, Xbox One

Beat ‚em up

Anfang 2018

Das Spiel von Storyfort ist eine Mischung aus Kampfspiel und Basketball.

Fable Fortune

PC, Xbox One

Strategie

Bei diesem Spiel von Mediatonic handelt es sich um ein Kartenspiel mit den Charakteren von Fable, welches demnächst als Early Access erscheint.

Fortnite

Mac, PC, PS4, Xbox One

Survival

25. Juli 2017

Das Spiel von Epic Games wird zuerst als Early Access erscheinen und später free-to-play sein.

Hello Neighbor

Mac, PC, Xbox One

Horror

29. August 2017

Im Spiel von Dynamic Pixels muss man in den Keller des Nachbarn einbrechen, der von den vergangenen Versuchen lernt. Auf der Homepage kann kostenlos eine Alpha Demo probiert oder Early Access gekauft werden.

Minion Masters

PC, Xbox One

Kampfspiel

Das Spiel von BetaDwarf ist seit Ende 2016 in Early Access, soll aber free-to-play werden.

>Observer_

Linux, Mac, PC, PS4, Xbox One

Horror

Sommer 2017

Das Spiel von Bloober Game spielt in Polen im Jahr 2084. Der Detektiv Daniel Lazarski soll die Erinnerungen der Verdächtigen hacken.

Ooblets

PC, Xbox One

Adventure

2018

Das Spiel von Glumberland ist inspiriert von Pokémon, Harvest Moon und Animal Crossing.

Osiris: New Dawn

PC, Xbox One

Survival RPG

Das Spiel von Fenix Fire Entertainment ist seit September in Early Access.

Paladins: Champions of Realm

Mac, PC, PS4, Xbox One

Shooter

Das Spiel von Hi-Rez Studio ist in der Beta für die Computer seit 2016 und für die Konsolen seit Mai 2017 und ist free-to-play.

Path of Exile

PC, Xbox One

Action-RPG

Das Spiel von Grinding Gear Games ist bereits 2013 als free-to-play erschienen und kommt nun auf die Xbox One.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

PC, PS4, Xbox One

Survival

Ende 2017

Das Spiel von Bluehole ist im März als Early Access erschienen; Ende des Jahres ist die vollständige Version zuerst auf der Xbox One.

Raiders of the Broken Planet

PC, PS4, Xbox One

Shooter

2017

Im Spiel von MercurySteam schlüpft man entweder in die Rolle der Einwohner eines kaputten Planeten oder in die der Astronauten, die ihn am Weg zum Saturn gefunden haben und bekämpft einander.

Riverbond

PC, Xbox One

Action-Adventure

2018

Das Spiel von Cococucumber ist ein lokales Koop für 1 bis 4 Spieler, die in einer Welt aus Voxel kämpfen müssen.

Robocraft

Linux, Mac, PC, Xbox One

Action

In diesem Spiel von Freejam, das free-to-play ist, baut man eigene Autos und kämpft damit gegen Andere. Es ist seit 2014 in Early Access,

Project Code: SHIFT

PC, Xbox One

Hack & Slash

Herbst 2017

Über das Spiel ist bis auf den Trailer und die dortigen Kommentare nicht viel bekannt.

Strange Brigade

PC, PS4, Xbox One

Shooter

2017

Im Spiel von Rebellion Developments kämpft man in den 1930er Jahren während einer Safari.

Surviving Mars

Linux, Max, PC, PS4, Xbox One

Strategie

2018

Im Spiel von Haemimont Games geht es darum eine Kolonie am Roten Planeten aufzubauen.

The Artful Escape of Francis Vendetti

PC, Xbox One

Platformer

Das Spiel von Beethoven & Dinosaur handelt von einem Teenager mit musikalischen Erwartungen, Halluzinationen und Illusionen.

The Darwin Project

PC, Xbox One

Survival-Action

Das Spiel von Scavengers Studio zeigt ein Projekt, das der Menschheit als Vorbereitung auf die Eiszeit dienen soll.

The Last Night

Linux, Mac, PC, Xbox One

Plattformer

2018

Im Spiel von Odd Tales steuert man Charlie in einer post-cyberpunk Welt.

Unruly Heroes

PC, PS4, Switch, Xbox One

Action-Adventure Plattformer

Anfang 2018

Das Spiel von Magic Design Studios beruht auf der chinesischen Legende „Reise in den Westen“, die von einem Affenkönig handelt.

We Happy Few

Linux, Mac, PC, Xbox One

Survival

Das Spiel von Compulsion Games ist seit 2016 in Early Access.

Xbox One X

Die Konsole, die früher unter dem Namen Project Scorpio bekannt war, wird am 7. November 2017 um 499€ erhältlich sein. Zielgruppe sind vor allem jene, die beim Spielen auf hervorragende Grafik wert legen, ähnlich der Playstation 4 Pro. Marketingtechnisch ausgedrückt bedeutet das 6 Teraflops, Streamen und Aufzeichnen von Streams in 4K-Auflösung bei 60 FPS, Speicherbandbreite von 326 GB/s und GDDR5-Grafikspeicher mit 12 GB. Ein Vorteil ist, dass sie mit dem kompletten Zubehör und Spielen der Xbox One kompatibel ist. Hier gibt es den Trailer.

Hier kann nochmals das Xbox Briefing und Live-Streaming von Tag 1, Tag 2 und Tag 3 angesehen werden.