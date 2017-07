News E3 2017: Das Wichtigste von EA

Neben den zu erwartenden jährliche Neuauflagen wurden auch ein paar komplett neue Spiele angekündigt.

Übersicht

A Way Out

PC, PS4, Xbox One

Action-Adventure

Anfang 2018

Leo und Vincent müssen versuchen aus dem Gefägnis zu entkommen. Dabei gibt es keinen Einzelspieler-Modus, sondern nur einen lokalen oder online Koop-Modus.

Anthem

PC, PS4, Xbox One

Action-RPG

Herbst 2018

Im Fort Tarsus leben die Menschen von einer Mauer umgeben. Nur die Mutigsten trauen sich heraus um Monster zu besiegen.

Battlefield 1 Expansion

PC, PS4, Xbox One

Shooter

September 2017

Bei „In the Name of the Tsar“ handelt es sich um die zweite Erweiterung. Es kann Russland als neue Fraktion gespielt werden und erstmals auch Soldatinnen. Weiters kann man sich auf sechs neue Maps (Lupkow-Pass, Albion, Galizien, Brussilows Festung), 11 Waffen, neue Fahrzeuge und den Modus „Versorgungsabwurf“ freuen.

FIFA 18

PC, PS3, PS4, Switch, Xbox 360, Xbox One

Sportspiel

29. September 2017

Der Karriere-Modus „The Journey: Hunters Return“ aus dem Vorgänger wird nur für PC, PS4 und Xbox One verfügbar sein. Genauso wird es auch mit „Ultimate Team Icons“ sein, wo man sich sein Team aus Legenden wie Ronaldo Nazári, Diego Maradona, Thierry Henry, Lev Yashin und Pelé.

Madden NFL 18

PS4, Xbox One

Sportspiel

August 2017

Im Karriere-Modus „The Longshot“ spielt man den Quarterback Devin Wade. Weiters gibt es die Spielstile Simulation, Arcade und Schwierig.

Need for Speed Payback

PC, PS4, Xbox One

Rennspiel

10. November 2017

Für die 23. Teil der Serie wurde verkündet, dass es drei Charaktere, Tag/Nacht-Zyklen geben und dass der Einzelspieler-Modus offline sein wird.

Star Wars Battlefront 2

PC, PS4, Xbox One

Action-Shooter

17. November 2017

Im Gegensatz zum Vorgänger bietet das Spiel eine Einzelspieler-Kampagne mit einer weiblichen Führungskraft. Die Charaktere stammen aus allen drei Teilen der Filmtrilogie wie Darth Maul, Rey, Boba Fett und Han Solo. Das Spiel soll mit kostenlosen DLCs erweitert werden.