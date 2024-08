News Die Sims 4 – Verliebt

Die Sonne scheint und die Schmetterlinge flattern im Bauch - das kann nur bedeuten: Die Sims sind verliebt.

Damit die Sims einfacher einen Partner fĂŒrs Leben finden, gibt es eine App: Amors Ecke. Dort kann man ein Foto und die Vorlieben angeben. Danach bekommt man potenzielle Partner vorgeschlagen. Wenn diese als Favorit gespeichert werden, kann man sie kontaktieren. Beim ersten Treffen merkt man dann anhand des Anziehungssystems, ob sie miteinander kompatibel sind. Verabredungen können nun wie Parties geplant werden, indem Ort, TĂ€tigkeit und GĂ€ste ausgewĂ€hlt werden. Alle Spieler haben die Möglichkeit romantische Grenzen festzulegen. Damit steht auch Polyamorie nix mehr im Wege.

FĂŒr Dates bietet sich die neue Stadt Ciudad Enamorada an. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit ein Picknick im Park von Vista Hermosa zu machen, im Penthouse von Nuevo CorazĂłn zu tanzen oder am Plaza Mariposa die Sterne zu beobachten. Alle Nachbarschaften sind ausgestattet mit dem GrundstĂŒcksmerkmal Single-Treffpunkt. PĂ€rchen werden sich ĂŒber 3 neue Orte fĂŒr Techtelmechtel, ein herzförmiges Bett, einem Kuss auf den Hals oder einem verfĂŒhrerischen Tanz freuen. Doch Achtung: Man kann auch an gebrochenen Herz sterben. Um das zu verhindern, sollte man die Beziehungsdynamik im Auge behalten: Von Gesund kann es zu Heiß werden, aber auch zu Angespannt oder Unvorhersehbar. Wer sein Geld damit verdienen möchte, sollte vielleicht eine Karriere als Romaniktherapeut einschlagen.

Weitere Infos findest du im Trailer. Die Erweiterung erscheint am 25. Juli fĂŒr PC, Mac, Playstation und Xbox und kostet 40€.