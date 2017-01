News Die Sims 4 – Vampire

Zuletzt gab es Vampire in Die Sims 3 - Supernatural. Seitdem wünschen sich Fans die Blutsauger zurück ins Spiel. Welche zusätzlichen Fähigkeiten er hat, erfährst du hier.

Übersicht

Erstelle-einen-Sim

Um einen richtigen Vampir erstellen zu können, stehen nun glühende Augen, gruselige Augenhöhlen, blasse Hautfarben und dramatische Augenbrauen zur Auswahl. Weiters kann eine normale und eine dunkle Form erstellt werden, sodass der Sim sich auch unauffällig unters Volk mischen kann. Neu ist auch eine gruselige Art zu gehen.

Forgotten Hollow

Die neue Stadt trägt den Namen Forgotten Hollow. Dort sieht es auch gruselig aus mit den knorrigen Bäumen und dem Nebel. Auch die Nacht soll besonders lange dauern. Es gibt fünf Grundstücke und im Park befindet sich eine Statue des Gründers Vladislaus.

Für die Appartements können drei neue Grundstücksmerkmale gewählt werden, die Vampire anziehen. Im Kaufmodus können Särge gekauft werden, in denen auch techtelgemechtel werden kann. Auch eine Orgel kann zum Lernen besorgt werden.

Bedürfnisse und Fähigkeiten

Vampire können ewig leben und ihr Wesen wird erst ab dem Teenager-Alter sichtbar. Sie haben statt Hunger ein Bedürfnis nach Plasma. Dies kann durch Früchte, im Beutel oder bei einem Sim besorgt werden. Neben dem Schlaf gibt es auch noch eine Leiste für Kräfte.

Beim Benützen von Vampir-Kräften steigt die Erfahrung, womit man Ränge aufsteigen kann. Mit jedem Rang werden neue Kräfte freigeschalten, die gewählt werden können. Um das Gleichgewicht zu halten, muss jedoch auch eine Schwäche gewählt werden. Zu den Schwächen zählt zum Beispiel unkontrolliertes Zischen oder schnelles in Brand geraten bei Sonnenlicht. Zu den Stärken gehören das Verwandeln in eine Fledermaus, das Verschwinden im Nebel, schnelles Tempo, Charme, Sims in Trance versetzen, Gedankenmanipulation und Sims befehligen. Beispiele kann man hier sehen. Weiters gibt es auch Duelle gegen andere Vampire, Unterricht, Forschung und eine Vampir-Saga zu lesen.

Das Gameplay-Pack erscheint am 24. Jänner und wird wie alle anderen 19,99€ kosten. Im Trailer sieht man das Ganze in Action.