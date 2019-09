News Die Sims 4 – Reich der Magie angekündigt

Du interessierst dich für übernatürliche Fähigkeiten? Du mochtest schon "Die Sims - Hokus Pokus" und "Die Sims 3 - Supernatural"? Und das Gameplay-Pack Vampire war dir zu normal? Dann sieh dir einmal das hier an.

Über ein Portal in Glimmerbrook betritt man eine völlig neue Welt, die von Magiern auf Besen bewohnt wird. Am besten man entscheidet sich für eine Stilrichtung (Ungezähmt, Schelm, Funktional) oder man versucht sich ein möglichst breites Wissen anzueignen. Jeder dieser Richtung steht ein Weiser des Hauses über, der gute Tipps für den Anfang bereit hält. Dann gilt es im Selbststudium oder durch Duelle Erfahrungen zu sammeln. Für das Erledigen von Bestreben gibt es Talentpunkte, mit denen man bestimmte Benefits kaufen kann.

Zusätzlich gibt es auch noch die Alchemie, mit der man verschiedene Tränke brauen kann. All das wird in einem Zauberbuch vermerkt. So sieht man, was man schon kann und was man noch üben muss. Praktische Fähigkeiten sind sicher das Teleportieren, das Klonen und das automatische Verrichten von Haushaltstätigkeiten wie putzen, kochen, reparieren und gärtnern. Wer eher auf der dunklen Seite angesiedelt ist, der kann andere Sims auch verwandeln, verfluchen oder ihre Gedanken kontrollieren.

Auch neue Kleidung und tierische Beschützer warten auf die Sims. Einen ersten Eindruck kannst du im Trailer gewinnen. Das Gameplay-Pack ist ab 10. September erhältlich und wird 19,99€ kosten.