News Das Puzzle A Fold Apart berührt die Herzen

Du fühlst dich einsam? Keine Sorge, du bist nicht alleine. Vielleicht hilft dir dieses Spiel deine Gefühle in den Griff zu bekommen.

Das Spiel beruht auf den eigenen Erfahrungen der Entwickler. Zu Beginn können die Geschlechter des Pärchen gewählt werden, um sich besser hineinversetzen zu können. Die Story handelt von der Lehrerin Alex und dem Architekt Sam, der aus berüflichen Gründen für ein Jahr ins Ausland gehen muss.

Nun liegt es am Spieler trotz der Fernbeziehung die Beiden zusammenzuführen. Dazu muss die comicartige Welt so gefaltet werden, dass sie den Weg zueinander finden. Dabei können die Seiten auch gewendet werden, sodass man auch die Rückseite sieht. Somit erinnert das Spielprinzip ein wenig an Origami. Alle 50 Puzzles sind dabei handgezeichnet. In Zwischensequenzen schreiben sich die beiden Charaktere auch liebevolle Nachrichten. Die Frage, die sich stellt, ist ob die Liebe auch nach einem Jahr der großen Entfernung standhält oder ob die Missverständnisse zur Trennung führen. Es gibt auch einen Trailer.