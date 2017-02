Mein Fazit zu Pokémon Go nach dem Update mit Pokémon aus der Johto-Region

Endlich freut man sich, nicht nur mehr auf Taubsis und Rattfratz zu treffen. Doch die neuen Plagen haben einen Namen: Wiesor und Quiekel, die gefühlt öfter auftauchen als ihr Vorgänger. Was mich sonst noch am neuen Update stört oder gefällt, kannst du hier lesen.

Nachdem man sich über die vielen Erfahrungspunkte gefreut hat, die man durch die neuen Pokémon erhalten kann, folgt schneller als sonst die Monotonie. Denn zum Entwickeln benötigen die meisten Monster 50 statt 25 Bonbons.

Zum Glück gibt es da eine neue Beere, mit der pro Fang noch ein paar Bonbons dazukommen. Die andere neue Beere ist nicht so aufregend: Verlangsamt sie doch nur die Bewegungen des zu fangenden Objekts.

Diese bewegen sich bewegt sich nämlich jetzt kreuz und quer über den Bildschirm, aber nicht sehr oft, sodass man einfach nur kurz warten muss um es dann wie gewohnt in den Pokéball zu befördern. Da aber immer nur eine Beere aktiv sein kann, muss man sich seine Entscheidung gut überlegen. Wenigstens wird jetzt angezeigt, welche Frucht aktiv ist, damit man sich das nicht merken muss.

Der Fangbildschirm wurde überarbeitet, sodass Bälle und Beeren schneller ausgewählt werden können und es so nicht mehr passieren kann, dass man einen Ball verschießt, obwohl man eigentlich ins Inventar wollte. Positiv hervorzuheben ist auch, dass man 50 EPs bekommt, wenn das Pokémon mit dem ersten Wurf gefangen wurde. Curveballs sind nicht mehr so einfach, da die Monster gefühlt ein Stückchen weiter hinten stehen.

Aus der ersten Generation braucht man noch mehrere Zubat, Evoli, Myrapla, Quapsel, Flegmon, Onix, Sichlor, Seemon, Porygon und Chaneira, da diese eine neue Entwicklung bekommen haben. Leider wird dafür in den meisten Fällen ein Item benötigt, welches man an den Pokéstops erhalten sollte.

Leider scheint dieses sehr selten zu sein, da ich auch nach mehreren Tagen noch keines erhalten habe. Immerhin habe ich es öfters geschafft zuerst die Entwicklung zu fangen, bevor ich dem Basispokémon begegnet bin. Während dem Lapras rund 200 WPs abgezogen wurde, gibt es nun ein neues starkes Pokémon. Heiteira, die Entwicklung von Chaneira, steckt alle Angriffe in der Arena so gut weg, dass meistens die Zeit abläuft, bevor sie in die ewigen Jagdgründe befördert wurde.

Dies kann besonders dann zum Nachteil werden, wenn man das eigene Team unterstützen möchte. Allgemein ist es jetzt noch schwieriger geworden die seltenen Pokémon aus der ersten Generation zu fangen.

Wer bisher wenig Platz für seine Taschenmonster hatte, hat es nun auch nicht besser. Als kleines Zuckerl kostet dafür die Erweiterung bis Ende Februar nur mehr 100 Pokémünzen statt 200. Wer aber sowieso zu viel Münzen übrig hat, kann diese nun in Kleidung investieren. Schöne Teile gibt es nicht, aber wer unbedingt die hässliche Kappe oder Rucksack ablegen möchte, kann dies nun tun.

Es wird mit 80 neuen Pokémon geworben. Strenggenommen tauchen aber nur 42 auf, wenn man die Entwicklungen, regionalen und legendären nicht mitrechnet. Togetic muss nicht aus dem ausgebrüteten Togepi entwickelt werden, sondern wurde auch schon in freier Wildbahn gesichtet.